Обзор новинок проката на уикенде 8–11 июля 2021 года

После нескольких очень слабых уикендов на текущей неделе кинопрокат России имеет все шансы наконец оттолкнуться от дна и показать неплохой прирост кассовых сборов. Во многом это связано с появлением на рынке кинокомикса Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS). С момента выхода на большие экраны МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ прошло уже больше двух лет. За это время фанаты киновселенной Marvel, безусловно, соскучились по любимым персонажам. Одна только их активность уже может принести хорошую кассу. Однако продукция Marvel всегда характеризовалась тем, что была способна привлечь и рядовую молодежную публику — с этим у ЧЕРНОЙ ВДОВЫ будет сложнее. Обилие в проекте персонажей с русскими корнями может насторожить часть зрителей, привыкших ожидать от голливудской продукции с российской тематикой излишнюю долю клюквы.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «В первую очередь нужно сказать, что ни на какие эксперименты в этот раз студия не пошла. С поправкой на сюжет и тематику ЧЕРНАЯ ВДОВА напоминает фильмы трилогии про Капитана Америку. Только здесь больше юмора (за него в основном отвечает персонаж Дэвида Харбора – Красный страж) и нет камео других звезд киновселенной Marvel. Несмотря на солидный хронометраж, действие в картине не провисает, и смотреть ее не скучно. Но без клюквы все-таки не обошлось: герои пьют много водки, едят оливье и ругаются за столом. А начальные титры, стилизованные под псевдодокументальную съемку, вызывают ассоциации с КРАСНЫМ ВОРОБЬЕМ и другими подобными проектами. Впрочем, чем дальше идет фильм, тем этих ассоциаций становится меньше, а к концу они забываются окончательно».

Желающих выступить на контрпрограммировании блокбастеру Marvel оказалось не очень много. В их число вошли хоррор БУГИМЕН (EXP), драмеди МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА (PRD), мультфильмы ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ: ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ (KL) и БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ. ПЕРЕВЫПУСК (CS), семейный фильм ЛЕНА И ЛЬВЕНОК (KNLG), документальный проект ИГОРЬ БУТМАН. ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ ДИАЛОГА (SMKT), а также еще два повторных выпуска: ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС (CPF) и БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ (SMKT).

05.07.2021 Автор: Семен Брожитов