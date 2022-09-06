Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года

На статус ключевого релиза уикенда претендуют две картины. В первую очередь это романтическая комедия ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP). Ремейк классического советского фильма, снятый в США с американскими актерами, – случай для российской индустрии достаточно уникальный. Жанр фильма должен привлечь молодежную, в первую очередь женскую аудиторию. Знакомый бренд также должен стать существенным трамплином для сборов новинки. В качестве референса в данном случае можно назвать проект ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (37,7 млн рублей).

Конкуренцию ИРОНИИ СУДЬБЫ составит новая работа Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG) с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Кастинг обеспечит картине внимание столичной публики, и на старте фильм вполне в состоянии повторить цифры недавнего релиза ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (26,4 млн рублей).

На поклонников хорроров рассчитан мистический фильм ужасов ПРОКЛЯТАЯ (WP). Картина обладает рабочим трейлером и понятной, хорошо знакомой фанатам жанра концепцией. В качестве ориентира для нее можно назвать недавний проект МОЛОХ (5,6 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть документальные фильмы ЛЕТО (CS) и ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ (TNL), комедию НАЧАТЬ СНАЧАЛА (ARM), мелодраму С ЛЮБОВЬЮ И ЯРОСТЬЮ (PRD), боевик СМЕРТЬ В ПРЕРИИ (KNLG), фильм ужасов ТИХОЕ ОЗЕРО (SBF), драму У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ (SMKT), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 147. ОСЕНЬ СМЕХУ НЕ ПОМЕХА (MVK, с 10.09), классические драмы Ингмара Бергмана МОЛЧАНИЕ, ОСЕННЯЯ СОНАТА, СКВОЗЬ ТЕМНОЕ СТЕКЛО и ШЕПОТЫ И КРИКИ (все – RUR), а также перевыпуски советской классики ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (MVK) и мультфильма РОК ДОГ 2 (MD).

06.09.2022 Автор: Максим Острый