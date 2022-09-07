Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую картину Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG), романтическую комедию ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP) и спортивный фильм НАЧАТЬ СНАЧАЛА (ARM).

Уверенные предпродажи наблюдаются у новой работы Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, предварительно освоившей 1,2 млн рублей. Тем самым новинка опередила проекты ФОРМА ВОДЫ (595 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,9 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (298 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ 1,231 ФОРМА ВОДЫ 0,595 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 0,534 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 0,298

Спортивная отечественная лента НАЧАТЬ СНАЧАЛА заработала на предпродажах 700 тысяч рублей. Это расположило премьеру ниже НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и байопика о ЛЬВЕ ЯШИНЕ (1 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), но выше аналогов ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн) и БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1 069,1 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1 007,1 НАЧАТЬ СНАЧАЛА 700,6 ОДИН ВДОХ 589,5 БЕЛЫЙ СНЕГ 459,5

Ромком Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ отметился суммой в 181,9 тысяч рублей. Это меньше показателей комедии РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (475,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ 475,6 ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 181,9

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07.09.2022 Автор: Никита Никитин