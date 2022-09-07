Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую картину Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG), романтическую комедию ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP) и спортивный фильм НАЧАТЬ СНАЧАЛА (ARM).
Уверенные предпродажи наблюдаются у новой работы Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, предварительно освоившей 1,2 млн рублей. Тем самым новинка опередила проекты ФОРМА ВОДЫ (595 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,9 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (298 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|1,231
|ФОРМА ВОДЫ
|0,595
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|0,534
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
|0,298
Спортивная отечественная лента НАЧАТЬ СНАЧАЛА заработала на предпродажах 700 тысяч рублей. Это расположило премьеру ниже НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и байопика о ЛЬВЕ ЯШИНЕ (1 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), но выше аналогов ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн) и БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1 069,1
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|1 007,1
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|700,6
|ОДИН ВДОХ
|589,5
|БЕЛЫЙ СНЕГ
|459,5
Ромком Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ отметился суммой в 181,9 тысяч рублей. Это меньше показателей комедии РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (475,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
|475,6
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
|181,9
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07.09.2022 Автор: Никита Никитин