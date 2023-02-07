Обзор новинок проката на уикенде 9 – 12 февраля 2023 года

За статус лучшей среди новинок на грядущем уикенде поборются два проекта, и оба являются российскими комедиями. В пользу фильма БЫТЬ (NMG) говорят необычный концепт и звезды в касте, однако тематически картина может показаться не самой оригинальной. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты СПАСИТЕ КОЛЮ! (20,3 млн рублей на старте) или КИЛИМАНДЖАРА (23,7 млн).l

В числе преимуществ СВОБОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (CRP) – актуальная для грядущего дня Святого Валентина романтическая составляющая и подчеркиваемая содержательная пикантность. Картина постарается как минимум повторить показатели ЧЕСТНОГО РАЗВОДА 2 (16,6 млн) и СТЕНДАПА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (18,9 млн).

Конкуренцию российским проектам составит зарубежная комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP). Лента может похвастаться хорошо знакомыми, но не самыми актуальными звездами в касте. Ближайшим референсом можно назвать РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (17,8 млн).

Главным предложением для любителей хорроров на уикенде является проект ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF). Именно низкое конкурентное окружение и должно стать его главным преимуществом. Ориентиром новинке могут послужить недавние ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (6,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму БОЛЬШЕ ЧЕМ НИКОГДА (ART), приключения БРАТСТВО ЧЕТЫРЕХ «Л» (PRD) и ХОЛОДНАЯ ГОНКА (CS), мультфильмы МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI) и ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (GF), хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОГО ПАУКА (KNLG) и перевыпуск аниме ФОРМА ГОЛОСА (INK).

07.02.2023 Автор: Максим Острый