Обзор новинок проката на уикенде 9–12 декабря 2021 года

Ежегодное праздничное соревнование в этом сезоне довелось открывать наконец-то добравшейся до проката российской комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG) и новой работе Стивена Спилберга, ремейку голливудской классики ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS).

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Фильм получился даже более невинным, чем могло показаться, глядя на постер, и если бы не пикантная сюжетная линия, мог бы претендовать на звание семейного кино. Главной заслугой проекта можно считать выступление актера Александра Робака, который никогда не отличался плохой игрой, но здесь особенно хорош. Юмора, как и полагается, в картине очень много, шутки не всегда «выстреливают», но радует, что создателям удалось обойтись без пошлостей».

Что касается ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ, то ее перспективы более сложны. Мюзикл – не самый популярный жанр в России, а среди задействованных в проекте актеров нет звезд первой величины. В то же время, фамилия режиссера является безусловным знаком качества для достаточно широкой аудитории. Референсом для проекта могут служить МАММА МИА! (91,9 млн рублей на старте) и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ (45,6 млн).

Еще один крупный релиз уикенда станет главным предложением для семейной аудитории. На экраны выходит также неоднократно переносившийся БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP). Экранизация популярной в США детской книги уже успела стартовать в рамках превью-показов: за два дня фильм освоил в формате Atmos 17,6 млн рублей.

Избирательная публика крупных городов наверняка обратит свое внимание на биографическую драму СПЕНСЕР (BN). У картины неоднозначная критика и «сарафан», но в главной роли там занята Кристен Стюарт, а события ленты разворачиваются вокруг фигуры принцессы Дианы. И то, и другое сами по себе являются важными привлекающими интерес публики факторами. Еще одним предложением для этой аудитории станет российский проект МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ (PIFD), победивший на фестивале «Кинотавр».

За внимание поклонников хорроров поборются сразу два релиза – ЖЕНЩИНЫ В ЧЕРНОМ (EXP) и КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА (NKI).

На уикенде в прокат выйдет классика Стенли Кубрика ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН (INK). Приуроченный к возрождению франшизы повторный релиз получит МАТРИЦА (UPI).

Также зрители смогут посмотреть российскую драму ВЛАДИВОСТОК (TVF), семейную комедию ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ! (CS), романтическую комедию ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ (PRD), комедию МАЖОРЫ НА МЕЛИ (CPF), криминальный триллер МАФИЯ: СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (WP), мультфильм МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕВОЧКА (KNLG) и российскую комедию ЧИНОВНИК (SBF). С 7 декабря на экранах появится документальная лента ПОМПЕИ. ГОРОД ГРЕХОВ (NVF).

07.12.2021 Автор: Максим Острый