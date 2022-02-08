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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 10–13 февраля 2022 года

Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, искатели сокровищ и другие

Главной новинкой приближающегося уикенда станет СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS) – новая глава в истории Эркюля Пуаро. Первая часть франшизы Кеннета Браны с ним самим в роли знаменитого сыщика, УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, заработала на старте 336 млн рублей. Новинка находится в более сложном конкурентном окружении; кроме того, роман, лежащий в ее основе, не так популярен. Тем не менее, учитывая звездный состав, картина закономерно претендует на звание большого хита.

Основным конкурентом детективу станет приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). В главной роли в этой экранизации популярной видеоигры Том Холланд, который сейчас находится на пике своей популярности. В остальном фильм во многом схож с картиной 2018 года TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (228 млн на старте).

Романтически настроенную аудиторию должна привлечь комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI). На руку проекту должны сыграть предпраздничная атмосфера и популярность Дженнифер Лопес в России, а также понятный и в то же время привлекательный сюжетный концепт.

Поклонникам российских комедий стоит обратить внимание на ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ (CP) с Николаем Наумовым, Максимом Лагашкиным и Юрием Стояновым в главных ролях.

За самых юных зрителей будут бороться два мультфильма – ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (CP, с 12.02) и ГОУ, ФЕЛИКС! (TNL). Также на семейную аудиторию рассчитана картина ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! (PNR).

Поклонников классики рок-н-ролла ждет THE BEATLES: GET BACK – КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ (WDS, с 11.02), видеоверсия последнего публичного выступления ливерпульской четверки, подготовленная к прокату Питером Джексоном.

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов ВЕДЬМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ (NKI), триллер ВЕНЕЦИАНСКИЕ ТАЙНЫ (PLK), драмеди КНИЖНЫЙ В ПАРИЖЕ (RR), комедию КОРОЧЕ, Я ЖЕНЮСЬ! (CS) и новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 136. ДЛЯ КОТИКОВ И СОЛНЫШЕК (MVK, с 12.02).

08.02.2022 Автор: Максим Острый

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