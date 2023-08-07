Обзор новинок проката на уикенде 10–13 августа 2023 года

Очевидным флагманским релизом уикенда станет хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (AK). У картины безупречная пресса, отличный жуткий трейлер и фактически статус одного из главных фильмов ужасов года. Ближайшие референсы – работы Ари Астера РЕИНКАРНАЦИЯ (43,5 млн рублей на старте) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (53,9 млн рублей).

Максим Острый, автор БК: «. Картина прекрасно работает как жанровый мистический хоррор, но при этом ее главная задача – не взбодрить зрителя всплеском адреналина, а посеять в нем понимание того, как важно быть внимательным по отношению к близким людям. Визуально не самый замысловатый, этот хоррор берет свое прекрасно продуманным сюжетом и бескомпромиссно мрачной и серьезной атмосферой».

Жанровую альтернативу постарается прелдожить французская комедия РАЗВОД ПО-ГЕЙМЕРСКИ (GF) с Ванессой Паради в одной из главных ролей. В качестве ориентира здесь можно вспомнить проекты НОВАЯ ИГРУШКА (4,4 млн) и НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (5,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть мелодраму АМАНДА (ART), комедии ЗАПЕРТЫЙ ЗАЖИВО (PLK) и МИНИ ДИСКО. ТАНЦУЮТ ВСЕ! (KNLG), драму ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ (RWV), триллеры ИМПОСТЕР (AOF) и ФАНТОМ ИЗ ПРОШЛОГО: РАСКРОЙ МРАЧНУЮ ТАЙНУ (RR), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 159. УЛЫБАТЬСЯ - ЭТО ЗДОРОВО! (MVK, с 12.08), перевыпуски проектов АМЕЛИ (PNR) и СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ (TNL).

Фото: кадр из фильма ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!

07.08.2023 Автор: Максим Острый