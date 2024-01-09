Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года

Первый постпраздничный уикенд в 2024 году будет скупым на новинки: на экранах в общей сложности появятся лишь пять новых релизов.

ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP) – новая актерская работа Лиама Нисона. Этот суровый драматичный боевик явно рассчитывает на мужскую аудиторию, уставшую за время каникул от семейного кино. Помешать ленте может наличие в сети пиратской копии, однако актерский бренд Нисона все еще достаточно силен в России. Референсами в данном случае выступают такие релизы, как ЗАСТУПНИК (23,9 млн рублей на старте) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (13,1 млн на старте).

Спортивный байопик СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK), несмотря на то что рассказывает историю династии рестлеров, за счет актерского состава (Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт) вполне способен заинтересовать и женскую аудиторию. Кроме того, он тоже выглядит заманчивым предложением для тех, кто соскучился за праздники по «взрослым» проектам. Его ориентиры по сборам – ОХОТНИК НА ЛИС (16,3 млн) и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (10 млн).

На самого юного зрителя нацелен мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP). В пользу новинки говорят знакомый бренд, новогодний антураж и отсутствие конкуренции со стороны других премьер. Ленте вполне по силам как минимум повторить стартовый результат прошлогоднего проекта ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (10,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (KNLG) и семейную комедию СПАСТИ САНТУ (WP).

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК

09.01.2024 Автор: Максим Острый