Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля 2023 года

Лидерство на уикенде должен завоевать КЕНТАВР (AK) – отечественный экшн-триллер с Юрой Борисовым в главной роли. Картина является едва ли не единственным крупным российским проектом всего лета, что позволит ей хорошо работать в длину. Кроме того, у нее уже сейчас складывается позитивный «сарафан», а ее событийность поддерживает «Горький fest», где она выступила фильмом открытия. Ориентирами по сборам в данном случае могут служить ленты ТЕКСТ (92,7 млн рублей на старте) и СЕЛФИ (120 млн рублей).

Новая лента с участием Джеки Чана – боевик КРУЧЕ НЕКУДА (VLG) – на Западе выходит сразу в онлайн-прокат. В России, впрочем, зритель достаточно тепло принял проморолик. Кроме того, в этом фильме Чан возвращается к амплуа экшн-героя, что является для картины явным плюсом. В качестве референсов здесь можно вспомнить проекты ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн) и ИНОСТРАНЕЦ (45 млн).

На семейную аудиторию рассчитан очередной мультфильм про медведей Буни – ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (CP). В пользу ленты говорит, в первую очередь, сформировавшаяся за последние годы стабильная популярность этой франшизы. На старте новинка должна как минимум повторить результаты лент ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (14,3 млн) и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждет КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (WP). Ее отличительная черта – азиатский антураж. В качестве референса может выступить КУКЛА (5,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедии ДЖОННИ (CS) и ЗЛЫЕ СОСЕДИ (SBF), драму ДОРОГА К ДОМУ (CS, с 11.07), приключения ЛОШАДЬ ЧАРЛИ (KNLG), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 158. С ДРУЗЬЯИТ ВСЕГДА ВЕСЕЛЕЕ! (MVK, с 15.07), боевик ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ (NMG), а также перевыпуск драмы ВЕЛИКАЯ КРАСОТА (AOF).

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

11.07.2023 Автор: Максим Острый