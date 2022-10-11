Обзор новинок проката на уикенде 13–16 октября 2022 года

Второй октябрьский уикенд предложит зрителям крайне разножанровый пакет новых фильмов, ни один из которых не станет оспаривать лидерство фэнтези-проекта СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP).

Из всего разнообразия премьер в первую очередь выделим, пожалуй, семейный релиз ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (CRP). Семейное кино в данный момент остается на пике популярности. В то же время новый фильм Антона Богданова, на первый взгляд, не может похвастаться заметной событийностью, что может быть компенсировано рекламной кампанией. Основным каналом продвижения здесь выступает телеканал СТС, также партнерами проекта выступают VK, «Россия 1», «Хит FM», «Кванториум», футбольные клубы «Амкар» и «Парма», «Дом.ру» и другие. Возможная стартовая вилка здесь достаточно широкая — от ЛЕГЕНД ОРЛЕНКА (14,6 млн на старте) до КАЛЕНДАРЯ МА(Й)Я (39,9 млн).

Молодежная аудитория обратит внимание на ромком ЛАВСТОРИ (NKI) с участием Александра Петрова и Вильмы Кутавичюте. По данному проекту дистрибьютором «Наше кино» также обещана масштабная рекламная кампания с миллионными охватами. Партнерами проекта выступили Grazia, Woman.ru, «Афиша», Love Radio. На руку комедии сработает и долгое отсутствие в последнее время аналогичных проектов.

Еще один российский релиз недели — криминальный триллер СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (VLG). Данный проект метит в мужскую региональную аудиторию, что не лучшим образом может сказаться на кассе ленты, учитывая то, что ЦА предпочитает смотреть подобные картины дома.

ВЕРШИНА СТРАХА (GF) представляет собой остросюжетный проект про выживание в экстремальных условиях. Потолок сборов в данном сегменте предлагает ВЫШКА (27,3 млн), но повторение сборов ЧЕЛЮСТЕЙ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн) представляется здесь вполне себе вероятным.

События еще одной премьеры также разворачиваются в диких условиях, но в картине ДИКИЙ МУЖЧИНА (EXP) приключения будут носить уже комедийный оттенок. Датский фильм привлечет в первую очередь аудиторию в крупных городах.

УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (PRD). Главным козырем нового фильма ветерана режиссуры Уолтера Хилла является впечатляющий актерский состав. В фильме снялись Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Рэйчел Броснахэн, Бенджамин Брэтт. Своего зрителя должен найти и вестерн(PRD). Главным козырем нового фильма ветерана режиссуры Уолтера Хилла является впечатляющий актерский состав. В фильме снялись Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Рэйчел Броснахэн, Бенджамин Брэтт.

Также зрители смогут посмотреть мистическую драму АМАЙА. ДИТЯ ВАМПИРА (TNL), фантастический экшн АПГРЕЙД. ЦИФРОВОЙ СОЛДАТ (KNLG), военную драму БИТВА НА ОЗЕРЕ 2 (SBF), мелодраму ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАССТАВАНИЮ (PLK), триллер ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ (RR), детектив СВОБОДНАЯ СТРАНА (PRGK), танцевальную драму ШАГНИ ВПЕРЕД (ARM), а также перевыпуски фильмов ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ (MVK), МАСТЕР (INK), ОРЛАНДО (APZ) и ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (KAP).