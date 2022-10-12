Предпродажи уикенда: «Иван Семенов» обходит «Артек» и «Мою ужасную сестру»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную комедию ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (CRP), криминальный триллер СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (VLG), романтическую комедию ЛАВСТОРИ (NKI) и survival-триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF).

Школьная комедия про приключения хулигана ИВАНА СЕМЕНОВА предварительно заработала почти 637 тысяч рублей. Тем самым новинка обошла практически все недавние аналогичные релизы: АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тыс рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тыс рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тыс рублей, стартовые сборы – 14,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 636,9 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1

Картина Федора Лаврова и Романа Михайлова СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ отметилась на старте предпродажами в размере 152 тысяч рублей. Это чуть меньше показателей других криминальных релизов для мужской аудитории - ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОДЕЛЬНИКИ 167,6 ЗАВОД 163,6 СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ 152,0

Ромком ЛАВСТОРИ предварительно освоил 98,4 тысячи рублей. Это меньше, чем было у ДИКОЙ (250,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), но больше показателей комедии БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИКАЯ 250,1 ЛАВСТОРИ 98,4 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Триллер ВЕРШИНА СТРАХА смог заработать до старта 80 тысяч рублей. Новинка уступила таким аналогам, как ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЫШКА 164,0 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2 ВЕРШИНА СТРАХА 80,0

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12.10.2022 Автор: Никита Никитин