top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 14-17 июля 2022 года

Школьники, акулы, агенты ЦРУ и другие

Главной новинкой уикенда должен стать российский мультфильм ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP, с 16.07), рассчитанный, очевидно, на семейную аудиторию. Картина может привлечь публику как достаточно высоким уровнем анимации, так и религиозной тематической составляющей. Референсами для проекта можно назвать НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ (14 млн рублей на старте) и СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (22,6 млн).

Любители остросюжетных картин, особенно посвященных акулам-убийцам, должны обратить свое внимание на ленту ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). У новинки привлекательный постер и локализованное название, отсылающее сразу к двум популярным франшизам. Фильм вполне может повторить цифры жанровых аналогов МОНСТР ГЛУБИНЫ (13,1 млн) или даже СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн).

В отсутствии голливудских крупнобюджетных экшнов несколько более широкую аудиторию может привлечь МЕСТЬ БАНШИ (GF), несмотря на то что боевики с женскими центральными персонажами пользуются в России умеренной популярностью. В пользу новинки может сыграть также участие в картине Антонио Бандераса. Референсом в данном случае можно назвать КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн).

Крепким жанровым представителем выглядит отечественный триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI). Плюсом в данном случае может стать эротическая составляющая постановки. Ориентиром для фильма с Лукерьей Ильяшенко можно назвать ленту ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (5 млн).

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски мультфильмов АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ (NKI), ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ (NKI), ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК (NKI) и КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (PRGK), приключенческую ленту САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (KNLG), мелодраму СТРАНА САША (CP), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 145. ЛЕТНИЕ. КЛАССНЫЕ. ТВОИ (MVK), а также выходящие в повторный прокат проекты СПАЙС БОЙЗ (INDS) и ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ (RWV).

12.07.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Фестиваль «Пилот» объявил конкурсную программу
Подробнее
Минкультуры провело питчинг игровых детских и юношеских фильмов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2022 года
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов, а также анимации
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг игровых фильмов в стадии завершения производства
Подробнее
«Миньоны: Грювитация» стартовали в СНГ в несколько раз хуже первой части
Подробнее
Представитель АВК предлагает создать государственного кинопрокатчика для показа зарубежных релизов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Булки» возглавили прокат
Подробнее
Okko представил обновления библиотеки в июле 2022 года
Подробнее
В Твери начались съемки драмы «Правда» Максима Кузнецова
Подробнее
Beat Film Festival объявил победителей национального конкурса
Подробнее
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о снижении страховых взносов для анимационных компаний
Подробнее
Официальная касса России: бокс-офис показывает новый минимум в 2022 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 июля 2022 года
Подробнее
Более 30 российских компаний представили свои проекты в рамках Telefilm Vietnam
Подробнее
VK и «Ростелеком» рассматривают возможность покупки онлайн-кинотеатра IVI
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 июля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Булки» возглавили прокат
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Булки»
Подробнее
Касса четверга: «Булки» стартуют с первой строчки
Подробнее