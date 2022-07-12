Обзор новинок проката на уикенде 14-17 июля 2022 года

Главной новинкой уикенда должен стать российский мультфильм ЗАБЫТОЕ ЧУДО (CP, с 16.07), рассчитанный, очевидно, на семейную аудиторию. Картина может привлечь публику как достаточно высоким уровнем анимации, так и религиозной тематической составляющей. Референсами для проекта можно назвать НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ (14 млн рублей на старте) и СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (22,6 млн).

Любители остросюжетных картин, особенно посвященных акулам-убийцам, должны обратить свое внимание на ленту ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF). У новинки привлекательный постер и локализованное название, отсылающее сразу к двум популярным франшизам. Фильм вполне может повторить цифры жанровых аналогов МОНСТР ГЛУБИНЫ (13,1 млн) или даже СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн).

В отсутствии голливудских крупнобюджетных экшнов несколько более широкую аудиторию может привлечь МЕСТЬ БАНШИ (GF), несмотря на то что боевики с женскими центральными персонажами пользуются в России умеренной популярностью. В пользу новинки может сыграть также участие в картине Антонио Бандераса. Референсом в данном случае можно назвать КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн).

Крепким жанровым представителем выглядит отечественный триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI). Плюсом в данном случае может стать эротическая составляющая постановки. Ориентиром для фильма с Лукерьей Ильяшенко можно назвать ленту ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (5 млн).

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски мультфильмов АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ (NKI), ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ (NKI), ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК (NKI) и КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (PRGK), приключенческую ленту САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (KNLG), мелодраму СТРАНА САША (CP), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 145. ЛЕТНИЕ. КЛАССНЫЕ. ТВОИ (MVK), а также выходящие в повторный прокат проекты СПАЙС БОЙЗ (INDS) и ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ (RWV).

12.07.2022 Автор: Максим Острый