Предпродажи уикенда: «Открытое море: Монстр глубины» опережает «Синюю бездну»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим акулий хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF), подростковую мелодраму СТРАНА САША (CP), эротический триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI) и семейную ленту САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (KNLG).
Лидером среди новинок стал фильм ужасов ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, предварительно освоивший 125 тысяч рублей. Это заметно больше показателей аналогов СИНЯЯ БЕЗДНА (45 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ (12,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|
124,9
|СИНЯЯ БЕЗДНА
|45,0
|НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ
|12,9
Следом в рейтинге предпродаж уикенда идет трагикомедия СТРАНА САША с результатом 110,6 тысяч рублей. Картина Юлии Трофимовой опередила ленту СКАЖИ ЕЙ (71,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СТРАНА САША
|110,6
|СКАЖИ ЕЙ
|71,5
Предпродажи нового отечественного хоррора ОДЕРЖИМАЯ составили 45,4 тысяч рублей. Новинка уступила ВДОВЕ (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн), но обошла другие аналоги БЫВШАЯ (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн), СИНДРОМ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн) и ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (26,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВДОВА
|76,2
|ОДЕРЖИМАЯ
|
45,4
|БЫВШАЯ
|36,7
|СИНДРОМ
|31,5
|ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|26,6
Картина про дружбу девочки и немецкой овчарки САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ предварительно освоила 21,9 тысяч рублей, уступив недавнему аналогу ПАРЯЩИЙ ТИГР (28,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), но опередив проекты АЛЬПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (19,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,7 млн) и ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (10,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРЯЩИЙ ТИГР
|28,8
|САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
|21,9
|АЛЬПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|19,5
|ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|10,4
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13.07.2022 Автор: Никита Никитин