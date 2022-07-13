Предпродажи уикенда: «Открытое море: Монстр глубины» опережает «Синюю бездну»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим акулий хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (CPF), подростковую мелодраму СТРАНА САША (CP), эротический триллер ОДЕРЖИМАЯ (NKI) и семейную ленту САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (KNLG).

Лидером среди новинок стал фильм ужасов ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, предварительно освоивший 125 тысяч рублей. Это заметно больше показателей аналогов СИНЯЯ БЕЗДНА (45 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ (12,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 124,9 СИНЯЯ БЕЗДНА 45,0 НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ 12,9

Следом в рейтинге предпродаж уикенда идет трагикомедия СТРАНА САША с результатом 110,6 тысяч рублей. Картина Юлии Трофимовой опередила ленту СКАЖИ ЕЙ (71,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СТРАНА САША 110,6 СКАЖИ ЕЙ 71,5

Предпродажи нового отечественного хоррора ОДЕРЖИМАЯ составили 45,4 тысяч рублей. Новинка уступила ВДОВЕ (76,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн), но обошла другие аналоги БЫВШАЯ (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн), СИНДРОМ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн) и ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (26,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВДОВА 76,2 ОДЕРЖИМАЯ 45,4 БЫВШАЯ 36,7 СИНДРОМ 31,5 ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН 26,6

Картина про дружбу девочки и немецкой овчарки САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ предварительно освоила 21,9 тысяч рублей, уступив недавнему аналогу ПАРЯЩИЙ ТИГР (28,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), но опередив проекты АЛЬПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (19,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,7 млн) и ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (10,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРЯЩИЙ ТИГР 28,8 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 21,9 АЛЬПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 19,5 ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 10,4

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13.07.2022 Автор: Никита Никитин