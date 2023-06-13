Обзор новинок проката на уикенде 15–18 июня 2023 года

Грядущий уикенд будет богат на разнообразные новинки. Российская фантастика СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG) привлекает современной картинкой и серьезным актерским составом. Ее ориентиры – проекты ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (27,3 млн рублей на старте) и ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн).

Сразу два релиза поборются за семейную аудиторию. Французский КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) будет работать в хорошо знакомом и стабильно востребованном жанре фильмов о животных, при этом у него есть все шансы обойти такие ленты как МОЙ ТИГР (13,1 млн) и МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ (12,6 млн). Более скромно выглядит фэнтези ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (PRD), однако и оно вполне может хорошо себя показать на длинной дистанции. В качестве референса в данном случае можно назвать недавнюю ВОЛШЕБНУЮ ФЛЕЙТУ (8,4 млн).

Любителей хорроров на этом уикенде ждет АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (WP), по традиции не имеющий отношения к именитой франшизе. В то же время, он может привлечь зрителя несколько необычным концептом и постараться повторить цифры такого проекта как КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн).

В первую очередь на мужскую аудиторию рассчитан боевик КРОВЬ ЗА КРОВЬ с Сэмом Уортингтоном в главной роли. В качестве референса в данном случае можно вспомнить ленту 9 ЖИЗНЕЙ (7,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму АКТРИСА (PNR), драмеди В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (CPF), мультфильм ГЕРОИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (KNLG), экшн КОРОЛЬ НЕБА (SBF), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 157. ДЕЛО БЫЛО ЛЕТОМ (MVK, с 17.06), хорроры НА ПОРОГЕ СМЕРТИ (RUR) и ПОВОРОТ НЕ ТУДА. ДОМ ЗЛА (KNLG), комедии НЕ БУДИ ВО МНЕ КИЛЛЕРА (ARM) и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ РОДИТЕЛИ (SMKT), триллер ПРОНИКНОВЕНИЕ (TNL), боевик РАЗБОЙ (CS), индийскую ленту РАМАЯНА (INDF, с 16.06) и перевыпуск аниме УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЯ (INK).

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК

13.06.2023 Автор: Максим Острый