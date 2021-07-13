Обзор новинок проката на уикенде 15–18 июля 2021 года

По сравнению с предыдущим уикендом, на этой неделе количество заметных новинок в российском кинопрокате возрастет, но есть серьезные сомнения, что суммарные сборы на рынке увеличатся.

Главной новинкой уикенда должен стать семейный фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI). Картина выполнена в стилистике недавних семейных хитов ТОМ И ДЖЕРРИ и КРОЛИК ПИТЕР 2, то есть сочетает анимационных и живых персонажей. И, например, Баггз и Банни должны быть хорошо известны, как минимум, родителям современных детей. Но вот значительная ставка в промоматериалах на баскетбольную тематику, которая сейчас в России совсем не актуальна, а также упор на имя звезды НБА Леброна Джеймса могут стать отрицательными факторами на отечественном рынке.

Публике постарше будет предложен стильный комедийный экшн ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG) и триллер с Эриком Бана ГОРОД ТАЙН (EXP). Вторая часть франшизы с Сергеем Безруковым БЕНДЕР. ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) выходит уже при значительно меньшей маркетинговой поддержке, чем первая, а также, скорее всего, она получит гораздо меньше сеансов. Так что и здесь можно ожидать значительную просадку сборов.

Кроме того, зрителям будут предложены комедийный хоррор АДСКИЙ АД (TNL), комедии ВЛЮБЛЕННЫЙ ВАН ГОГ (RUR), ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ (PRD) и ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ (PLK), криминальная драма НА ИГЛЕ. ПЕРЕВЫПУСК (INK), а также 128-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: МУЛЬТЫ НА КАНИКУЛАХ (MVK).

13.07.2021 Автор: Семен Брожитов