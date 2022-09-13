top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 15-18 сентября 2022 года

Демоны, призраки и другие

Безусловно главной премьерой грядущего уикенда станет хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Новинка обладает сильным брендом и претендует на статус самого кассового независимого фильма ужасов этого года. В качестве ориентиров для проекта можно назвать СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (44,9 млн на старте) и ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (48,9 млн).

Конкуренцию ему постарается составить британский детективный хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (EXP). Эта лента отличается небанальным концептом и атмосферным, жутким трейлером. В качестве референса можно назвать проекты ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (8,2 млн) и БУГИМЕН (7,6 млн).

Еще одной остросюжетной новинкой недели станет российский киноальманах КТО ТАМ? (CP). Проект обладает богатым актерским составом (в нем снялись, в том числе, Владимир Машков, Александра Бортич и Кирилл Кяро) и вполне может удивить своими сборами. Примерным ориентиром в данном случае может служить триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (22,4 млн).

Любителям фестивального кино стоит обратить внимание на драму БРАТ И СЕСТРА (ARM), новую работу Арно Деплешена с Марион Котийяр в главной роли. Картина принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года.

Также зрители смогут посмотреть криминальный боевик БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ (KNLG), аниме ВОСПОМИНАНИЯ О МАРНИ (PNR), драмы КЭТ (RR), НЕДЕТСКИЙ ДОМ (RWV) и РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ (KNT), драмеди ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (CS), комедию ПОЕХАЛИ! (CPF), документальный проект ПРОБУЖДЕНИЕ (AOF) и триллер ТИБРА (CP), а также перевыпуски мультфильма ДВА ХВОСТА (NKI) и триллера ЗВОНОК МЕРТВЕЦУ (PRGK).    

 

 

13.09.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии
Подробнее
Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров объединенной киносети
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2022 года
Подробнее
Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино
Подробнее
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» с отрывом возглавил прокат
Подробнее
Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля
Подробнее
В Москве прошел показ документальной картины «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
Стали известны лауреаты 79-го Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» возглавил прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»
Подробнее
XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил победителей
Подробнее
Касса четверга: фильм «Три тысячи лет желаний» стал лучшей новинкой
Подробнее
В августе сборы российских кинотеатров сократились еще на 6%
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Три тысячи лет желаний»
Подробнее
Официальная касса России: бокс-офис впервые за последние семь недель возглавила российская картина
Подробнее