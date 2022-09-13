Обзор новинок проката на уикенде 15-18 сентября 2022 года

Безусловно главной премьерой грядущего уикенда станет хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD). Новинка обладает сильным брендом и претендует на статус самого кассового независимого фильма ужасов этого года. В качестве ориентиров для проекта можно назвать СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (44,9 млн на старте) и ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (48,9 млн).

Конкуренцию ему постарается составить британский детективный хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (EXP). Эта лента отличается небанальным концептом и атмосферным, жутким трейлером. В качестве референса можно назвать проекты ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (8,2 млн) и БУГИМЕН (7,6 млн).

Еще одной остросюжетной новинкой недели станет российский киноальманах КТО ТАМ? (CP). Проект обладает богатым актерским составом (в нем снялись, в том числе, Владимир Машков, Александра Бортич и Кирилл Кяро) и вполне может удивить своими сборами. Примерным ориентиром в данном случае может служить триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (22,4 млн).

Любителям фестивального кино стоит обратить внимание на драму БРАТ И СЕСТРА (ARM), новую работу Арно Деплешена с Марион Котийяр в главной роли. Картина принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года.

Также зрители смогут посмотреть криминальный боевик БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ (KNLG), аниме ВОСПОМИНАНИЯ О МАРНИ (PNR), драмы КЭТ (RR), НЕДЕТСКИЙ ДОМ (RWV) и РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ (KNT), драмеди ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (CS), комедию ПОЕХАЛИ! (CPF), документальный проект ПРОБУЖДЕНИЕ (AOF) и триллер ТИБРА (CP), а также перевыпуски мультфильма ДВА ХВОСТА (NKI) и триллера ЗВОНОК МЕРТВЕЦУ (PRGK).

13.09.2022 Автор: Максим Острый