Обзор новинок проката на уикенде 15-18 декабря 2022 года

Лучшей новинкой уикенда станет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). В ее пользу говорит востребованность жанра, сюжетная схожесть с ХОЛОПОМ и рекламная поддержка со стороны ВГТРК. Среди факторов, которые могут оказать негативное влияние на сборы новинки – тот факт, что первая часть франшизы, стартовавшая с 87,4 млн рублей, выходила в прокат совсем недавно – в феврале этого года.

Для самых младших зрителей на уикенде начнет работать мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG). Новогодняя тематика и один из самых популярных в стране анимационных брендов вполне в состоянии принести проекту успех, даже несмотря на его скромный хронометраж и ограниченную целевую аудиторию. Картина явно постарается обойти мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (14 млн рублей на старте).

Любителей хорроров на уикенде ждет ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА (WP). Референсом для японского фильма ужасов может служить ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (4,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму ZILLION. КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ (RR), документальные проекты КАМЧАТКА. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ: ВОЛНА 41, КАМЧАТКА. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ: ИСТОРИЯ КАМЧАТСКОГО СНОУБОРДИНГА и КАМЧАТКА. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ: КУРИЛЫ. НА ЮЖНЫХ БЕРЕГАХ (все три – PIFD), триллер ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО (EXP), мультфильм ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА (BN), а также перевыпуск драмы ГРЕХ (PLK).

13.12.2022 Автор: Максим Острый