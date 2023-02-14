Обзор новинок проката на уикенде 16 – 19 февраля 2023 года

Главной новинкой недели станет комедийный экшн МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (GF, с 14.02). Фильм выглядит идеальным проектом для российского проката: он представляет востребованный жанр, а в главной роли в нем занята Дженнифер Лопес. Кроме того, картина прекрасно подходит к атмосфере Дня святого Валентина. Референсами для нее служат СТРИПТИЗЕРШИ (59,9 млн рублей на старте) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА (102,8 млн).

На младшую зрительскую аудиторию рассчитан мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (VLG). У ленты есть узнаваемый бренд, и в условиях сниженной конкуренции она вполне может превзойти показатели проектов СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (42,2 млн рублей) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

Зрителей, ищущих в репертуаре кинотеатров более серьезное кино, на грядущем уикенде ждет военная драма ПРАВЕДНИК (CP). Главные роли в проекте Сергея Урсуляка исполнили Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Константин Хабенский. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить ленты 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (38,4 млн рублей) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (31,6 млн).

Еще одной новинкой, нацленной на аудиторию, состоящую из влюбленных парочек, станет российская эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (NKI, с 14.02). Своя аудитория у подобных проектов имеется, но многое в судьбе картины будет решать «сарафан». На старте лента вполне вправе надеяться улучшить показатели фильма СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (22,4 млн рублей).

Поклонников хорроров постараются привлечь две новинки: традиционно мрачное испанское ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ (EXP) и набравший вирусную популярность британский ВИННИ ПУХ: КРОВЬ И МЁД (MVK). Ориентиром для первого релиза служит недавнее ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (16,2 млн рублей), для второго – имеющая комедийный жанровый оттенок ДИЧЬ (24,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть индийские премьеры ВААТХИ (INDF, с 17.02) и ШЕХЗАДА (INDF, с 17.02), документальную ленту ЖЕНЩИНЫ АЛТАЯ (CDK), комедии ЛЮБОВНЫЕ ШТУЧКИ (RR, с 14.02) и ЭТА ЛЮБОВЬ (TNL), мелодрамы ЛЮБОВЬ НЕ КУПИШЬ ЗА ДЕНЬГИ (SBF) и СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА (PVZGL), драмы ОДИНОКИ ВМЕСТЕ (RWV,с 14.02) и ТЕМБОТ (PNR) и фантастику ПОСЛЕ ЯНГА (AOF).

14.02.2023 Автор: Максим Острый