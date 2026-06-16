Обзор новинок проката на уикенде 18–21 июня

Летний прокат практически каждую неделю будет предлагать новинки в первую очередь для семейной и детской аудитории. В ближайший уикенд главной премьерой в этом направлении станет комедия РОБОНЯНЯ (АК). По сюжету, героиня Евы Смирновой остается одна дома под присмотром реального робота, что само по себе провоцирует приключения. Впрочем, едва ли ни большим плюсом, чем фантастическая составляющая, видится участие сразу нескольких популярных блогеров – Миланы Хаметовой, Давида Манукяна и семьи Кукояка, – которые впервые все вместе окажутся на киноэкране. Картина логично подхватывает уже заканчивающую прокат третью часть франшизы НЕ ОДНА ДОМА и может рассчитывать на работу в длину. Кассовыми ориентирами видятся прошлогодний релиз МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча зрителей на старте) с той же Евой Смирновой в главной роли и сюжетно схожий (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (38 млн рублей и 96,5 тысяч зрителей за первые выходные).

А череду хорроров подхватывает КОЛОНИЯ (WP). Новая работа автора культового ПОЕЗДА В ПУСАН уже стала кассовым хитом в Южной Корее, и не исключено, что найдет свою фанбазу в России и выйдет за рамки нишевого продукта. Стартовый прогноз варьируется между сборами ВЫХОДА 8 (42,9 млн рублей и 80 тысяч зрителей) и ВСЕВЕДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ (18,4 млн рублей и 37 тысяч зрителей).

Для взрослой и преимущественно мужской аудитории в прокат выйдет военная историческая драма ДАВЛЕНИЕ (VLG), которая рассказывает о высадке в Нормандии с неожиданного ракурса – как на одну из важнейших операций времен Второй мировой повлияла погода. Ставка сделана не столько на батальные сцены, сколько на напряженную атмосферу в штабе, где ведущую роль играет Брендан Фрейзер, а на подмоге у него целая плеяда британских кинозвезд. Безусловно, отсутствие масштабного экшна снижает зрительский потенциал новинки, но в то же время может привлечь ценителей психологических драм. А рекламная кампания сильного прокатчика этому поспособствует. Кассовыми референсами можно назвать сюжетно близкие ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (12 млн рублей и 36 тысяч зрителей на старте) и МИДУЭЙ (23,5 млн рублей и 85 тысяч зрителей после первого уикенда), впрочем, выходившие до 2022 года, когда недостатка в звездном зарубежном контенте в прокате не было.

В числе перевыпусков на этой неделе – ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ (VRT). Ценители фестивального кино могут посмотреть участника прошлогоднего фестиваля «Короче» ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ (K24) с Марком Эйдельштейном, а поклонникам аниме «Русский Репортаж» предлагает ХРАНИТЕЛЯ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА.

Также в прокат выйдут американская комедия ДРАЙВ (PRD), семейные приключения МАЛЬЧИК И ЛИС (PNR) и две хоррор-новинки: ОМЕН. ОБЛИЧЬЕ ЗЛА (NKI) и ОНО. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP).

В пиратском сегменте будет работать продолжение культовой комедии ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6, к которой добавится фантастическая лента ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ. Однако обе ленты существенного влияния на сборы лидеров проката не окажут.

Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ

16.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина