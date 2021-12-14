Обзор новинок проката на уикенде 16–19 декабря 2021 года

За две недели до начала новогодних каникул в российском прокате развернется одно из самых интересных противостояний в сезоне. За лидерство на уикенде будут спорить МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI) и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR).

Заключительная часть очередной трилогии про дружелюбного соседа выглядит фаворитом – в ее пользу говорит причастность к сверхпопулярному бренду Marvel, интригующая промокампания и общее предвкушение грандиозного по сюжету финала. Предыдущий фильм франшизы, выходивший летом 2019-го, собирал на старте 549 млн рублей, а всего ему удалось заработать свыше 1,2 млрд. Нет существенных оснований сомневаться, что НЕТ ПУТИ ДОМОЙ превзойдет эти цифры.

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ, в свою очередь, не так уж сильно отстает в плане зрительских ожиданий – значимость и статус оригинальной картины переоценить невозможно, и для целого поколения киноманов этот бренд является мощнейшим магнитом. Другое дело, что часть фанатской аудитории в данном случае может решить не идти в кинотеатры, а дождаться «пиратской копии», которая появится в сети уже через неделю после российской премьеры картины.

Для любителей хоррора предназначены ОЛЕНЬИ РОГА (WDS). Продюсерский проект Гильермо дель Торо должен был выйти на экраны еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии и локдауна картина увидит свет только сейчас.

На контрпрограммировании голливудским блокбастерам попытаются сыграть ЕЛКИ 8 (MG). Жанр комедии особенно востребован в зимние праздники; кроме того, очевидными плюсами в данном случае являются актерский состав и новогодняя тематика. Однако из-за раннего онлайн-релиза картину ожидают трудности в росписи.

На избирательную аудиторию нацелен ОСТРОВ БЕРГМАНА (EXP). Солнечная, летняя мелодрама Мии Хансен-Лёве может похвастаться прекрасным актерским составом (в главных ролях Тим Рот, Вики Крипс и Миа Васиковска) и статусом участника основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов КОНЕЦ СВЕТА (KNLG), мелодраму НОЧЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ (RUR), триллер ПРЕСТУПНЫЙ КВЕСТ (PRD), семейные картины ХРОНИКИ ДЕДА МОРОЗА. ТАЙНА ПОДАРКОВ (CS) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ (RR). В рамках превью-показов с 18 декабря в кинотеатрах появится мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI).

14.12.2021 Автор: Максим Острый