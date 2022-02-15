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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 17–20 февраля 2022 года

Офицеры, футболисты, золотоискатели и другие

На звание главной премьеры уикенда претендуют сразу две отечественные картины. Первая из них, ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP), рассказывает о российских военных в Сирии. Именно она станет главным предложением на 23 февраля. В планах картины – как минимум повторить успех недавнего НЕБА (55,3 млн рублей на старте).

Однако ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ ждет высокая конкуренция, в первую очередь со стороны проекта ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP). Это спортивная драма, основанная на событиях 1945-1946 годов, когда футбольное «Динамо» отправилось на турнир в Лондон. В фильме, в отличие от СТРЕЛЬЦОВА или ЛЬВА ЯШИНА, нет звезд первой величины. Кроме того, спортивные байопики последнего времени показывают не самые впечатляющие результаты. Тем не менее, широкая роспись и рекламная кампания позволяют новинке рассчитывать как минимум превысить стартовые цифры фильма НА ОСТРИЕ (34,1 млн).

Главным предложением для юной аудитории станет российский мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR) – новая работа студии «Лицензионные бренды». Соответственно, референсами здесь вполне может служить ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, освоившее на старте 16,5 млн рублей.

На аудиторию, следящую за фестивальным кинематографом, рассчитан проект КАМОН КАМОН (NKI, AOF). В главной роли в этом драмеди снялся Хоакин Феникс.

Те, кто захочет пойти в кино не на отечественную новинку, могут обратить внимание на антиутопию ЖАЖДА ЗОЛОТА (EXP) и остросюжетный триллер ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ (MG).

Также зрители смогут посмотреть драму ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ (PRD), триллер ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ (SBF), мелодраму ЛЮБОВНИКИ (RUR), классическую ленту Джима Джармуша НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ (INK), триллер СИНДРОМ (CPF) и хоррор СОЖЖЕННЫЙ ЗАЖИВО (KNLG).

15.02.2022 Автор: Максим Острый

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