Обзор новинок проката на уикенде 20-23 февраля

Главная новинка уикенда, приключенческий экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG), обещает привлечь сразу несколько категорий зрителей: ценителей шпионского экшна, любителей детективов Агаты Кристи и поклонников Милоша Биковича. Кроме того, картина выделяется заметной и продолжительной рекламной кампанией. По своим стартовым сборам новинка, вероятно, будет ориентироваться на схожее по сеттингу УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ (336 млн).

Третий фильм из документально-игровой серии «Русь» ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP), как и предыдущие части франшизы, в первую очередь должен привлечь подростковую аудиторию, которая ходит на эти фильмы в рамках образовательного процесса. По уровню популярности фигура Екатерины II может сравниться с Петром I, поэтому стоит ожидать, что релиз сработает по аналогичному графику (67 млн на старте), несмотря на поздно начавшуюся рекламную кампанию.

Отечественная комедия КАПИТАН КРЮК (CAO) станет главным предложением для семейного похода в кино на этой неделе. У ведущих актеров проекта, Романа Курцына и Евы Смирновой, сформированы свои базы поклонников, а рекламные материалы подают картину как динамичную спортивную историю. На старте лента должна выступить на уровне релизов ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (58 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (62,4 млн).

Среди анимационных новинок выделяется сиквел немецкого мультфильма СУПЕРГНОМЫ (NKI). На руку проекту сыграют высокое качество анимации и нетривиальный сюжет, так что новинка вправе рассчитывать на показатели, близкие к цифрам СУПЕРСАНТЫ (18,8 млн) и ЗВЕРИНОГО РЕЙСА (16,9 млн).

Поклонники французского кино не должны пропустить удачно использующую и в сценарии, и в производстве инклюзивные практики комедию ЛУЧШЕ ВСЕХ (VLG), ставшую кассовым феноменом 2024 года у себя на родине.

Избирательную аудиторию на уикенде ждут две заметные новинки – это новая работа американского классика Пола Шредера О, КАНАДА (GF) с Ричардом Гиром, Умой Турман и Джейкобом Элорди, и обладатель Гран-при в Каннах, драма ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ (EXP).

Также зрители смогут посмотреть драму ЧИСТЫЙ ЛИСТ (SMKT), хоррор АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (KNLG), триллер ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНИЙ СТРИМ (RR), байопик БОРЕЦ. КАЖЫМУКАН – ЧЕМПИОН МИРА (CS), семейный фильм СИМОНА И МИСТЕР СКУНС (PNR), анимацию БАГ БОЙ – СУПЕРГЕРОЙ ДЖУНГЛЕЙ (RWV), документальный фильм РАЗРУШАЯ ЛЕД (CDK) и перевыпуск фильма Уэса Андерсона КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ (INK).

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

18.02.2025 Автор: Вероника Cкурихина