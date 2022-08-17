Предпродажи уикенда: хоррор «Челюсти. Столкновение» обошел «Монстра глубины»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP), мультфильмы МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL) и ИКАР (PRD), а также фантастический проект НОЧНОЙ РЕЖИМ (CRP).

Самый высокий уровень предпродаж среди новинок наблюдается у анимации МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ - 196,7 тысяч рублей. Мультфильм уступил аналогу АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), но зато обошел ЗОЛУШКУ И ТАЙНУ ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн). В свою очередь, ИКАР с результатом 21,1 тысяч уступил всем релизам, в том числе недавним ЛУННЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (46,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 279,1 МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ 196,7 ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 120,7 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 46,5 ИКАР 21,1

Новый survival-хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ предварительно заработал 165,5 тысяч. Таким образом триллер прошел вровень с недавней ВЫШКОЙ (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и превзошел прямой аналог ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 165,5 ВЫШКА 164,0 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2

Новый российский фантастический проект НОЧНОЙ РЕЖИМ отметился предпродажами в размере 31 тысячи рублей. Тем самым он уступил всем похожим проектам ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), НОЧНЫЕ СТРАЖИ (48,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и ПРИШЕЛЕЦ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРИШЕЛЕЦ 56,8 ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 52,1 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 48,3 НОЧНОЙ РЕЖИМ 31,0

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

17.08.2022 Автор: Никита Никитин