Предпродажи уикенда: хоррор «Челюсти. Столкновение» обошел «Монстра глубины»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP), мультфильмы МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (TNL) и ИКАР (PRD), а также фантастический проект НОЧНОЙ РЕЖИМ (CRP).
Самый высокий уровень предпродаж среди новинок наблюдается у анимации МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ - 196,7 тысяч рублей. Мультфильм уступил аналогу АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), но зато обошел ЗОЛУШКУ И ТАЙНУ ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн). В свою очередь, ИКАР с результатом 21,1 тысяч уступил всем релизам, в том числе недавним ЛУННЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (46,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
|279,1
|МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ
|196,7
|ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ
|120,7
|ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|46,5
|ИКАР
|21,1
Новый survival-хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ предварительно заработал 165,5 тысяч. Таким образом триллер прошел вровень с недавней ВЫШКОЙ (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и превзошел прямой аналог ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|165,5
|ВЫШКА
|164,0
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|121,2
Новый российский фантастический проект НОЧНОЙ РЕЖИМ отметился предпродажами в размере 31 тысячи рублей. Тем самым он уступил всем похожим проектам ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (52,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), НОЧНЫЕ СТРАЖИ (48,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и ПРИШЕЛЕЦ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРИШЕЛЕЦ
|56,8
|ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
|52,1
|НОЧНЫЕ СТРАЖИ
|48,3
|НОЧНОЙ РЕЖИМ
|31,0
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17.08.2022 Автор: Никита Никитин