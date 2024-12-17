Обзор новинок проката на уикенде 19–22 декабря 2024 года

В прокат продолжают выходить потенциальные новогодние хиты. Главной новинкой недели обещает стать очередной сказочный фильм с давно знакомым родителям и детям героем – ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). Узнаваемый детский бренд в названии и высокий уровень компьютерной графики привлекут к проекту не только семейную публику, но и взрослого зрителя. Стартовые ставки на релиз начинаются с уровня лент ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (226,7 млн рублей за первый уикенд) и ОГНИВО (274,9 млн).

Первым выбором для более взрослой аудитории должна стать комедия БРАТЬЯ (CP). Главный козырь проекта – участие популярных звезд Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Как только что показал старт похожего релиза, ленты ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ, зрителей привлекает возможность понаблюдать за телевизионными звездами в непривычных обстоятельствах. Против новинки будет работать высокая конкуренция с другими комедийными проектами-участниками НГ-битвы, в частности с ЕЛКАМИ 11, стартующими в этот же уикенд. Главные ориентиры по сборам для БРАТЬЕВ – комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн) и ЗЯТЬ (86,1 млн).

ЕЛКИ 11 (NMG) – еще один праздничный релиз недели. Как всегда, одна из самых популярных в стране франшиз привлечет свою целевую аудиторию богатым актерским ансамблем и новогодней тематикой. Предыдущая, десятая часть год назад начинала прокат с 111,9 млн рублей.

Также зрители смогут посмотреть хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ (EXP), триллер ПОБЕГ (CPF), семейный фильм НОВОГОДНЕЕ ЧУДО (SBF), экшн ФОРСАЖ. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! (KNLG), мелодраму P.S. ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (KAP) и семейный фильм ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ДЕВЧОНОК (MFC).

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

17.12.2024 Автор: Никита Никитин