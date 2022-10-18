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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 20-23 октября 2022 года

Рыцари, маньяки, привидения и другие

На звание главной новинки уикенда претендует в первую очередь исторический экшн СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP). Чешская картина постарается привлечь зрителя голливудскими актерами и масштабными боевыми сценами. В то же время, новинка рассчитана в первую очередь на мужскую аудиторию, которая в нынешних обстоятельствах посещает кинотеатры менее охотно. В качестве референсов для фильма можно назвать проекты РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (8,4 млн рублей на старте) и ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ (27,1 млн с учетом стран СНГ).

Для любителей триллеров на уикенде выходят сразу два заметных релиза. МОРЕ СТРАХА (WP) обещает неожиданную концовку, в то время как ДЕВУШКА В ОКНЕ (PRD) использует понятный и знакомый сюжетный концепт. Ориентирами для обоих проектов можно назвать фильмы ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (5,1 млн) и ВЗАПЕРТИ (8,6 млн).

Также из двух новинок предстоит сделать выбор и поклонникам фильмов ужасов. ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP) может похвастаться высокими оценками критиков, а НОЧЬ В МАГАЗИНЕ УЖАСТИКОВ (PIFD) постарается привлечь более широкую, семейную аудиторию. Референсом для первого проекта может служить ПОСТ МОРТЕМ (5,6 млн), для второго – САНТА НА ПРОДАЖУ (5,9 млн в СНГ).

На зрителей практически любого возраста рассчитана семейная лента МОЙ ТИГР (GF). Очень многое в ее судьбе определит «сарафан», а на старте картина может рассчитывать на повторение результата ПАРЯЩЕГО ТИГРА (6,2 млн).

Как юных зрителей, так и избирательную публику, ценящую европейскую анимацию, постарается привлечь мультфильм МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ (VLG), премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Также зрители смогут посмотреть криминальную драму БАНДИТ (PNR), драмы ВИХРЬ (ART), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК (NKI), КОРСАЖ (RWV), ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ (KNT) и СЕЗОН ИЗМЕН (CPF), комедии ДЕВУШКА НА МИЛЛИОН (SMKT) и ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО (ARM), а также вестерн ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА (PLB).

18.10.2022 Автор: Максим Острый

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