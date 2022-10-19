Предпродажи уикенда: лидируют арт-проекты «Вихрь» и «Корсаж»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический экшн СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP), фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP), семейную ленту МОЙ ТИГР (GF), психологическую драму ВИХРЬ (ART) и историческую драму КОРСАЖ (RWV).
По уровню предпродаж среди всех новинок вперед вырвались арт-релизы ВИХРЬ и КОРСАЖ, билеты на спецпоказы которых пользуются спросом в двух столицах и других крупных городах. Новый фильм Гаспара Ноэ предварительно заработал 216,3 тысяч рублей, а историческая драма Мари Кройцер пока привлекла 93,5 тысяч рублей. ВИХРЬ уступил таким авторским работам как ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педра Альмодовара (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ОТЕЦ Флориана Зеллера (678,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн). В свою очередь, фильм о императрице Австрийской проиграл другим байопикам СПЕНСЕР (568,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ДЖЕКИ (221,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но в то же время обошел другой фильм с участием Вики Крипс ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
|923,8
|ОТЕЦ
|678,1
|СПЕНСЕР
|568,1
|ВИХРЬ
|216,3
|ДЖЕКИ
|221,3
|КОРСАЖ
|93,5
|ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ
|72,3
Исторический эпик СРЕДНЕВЕКОВЬЕ заработал 78,4 тысяч рублей. Новинка уступила лентам ДВЕ КОРОЛЕВЫ (234 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДВЕ КОРОЛЕВЫ
|234,0
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,8
|СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
|78,4
Почти догнал СРЕДНЕВЕКОВЬЕ хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, собравший 77,7 тысяч рублей. Новинка вдвое уступила аналогу ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но превзошла другие недавние фильмы ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
|155,9
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
|77,7
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|75,3
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|ВЗАПЕРТИ
|44,3
Семейная картина МОЙ ТИГР предварительно освоила 70,8 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
|МОЙ ТИГР
|70,8
|ПАРЯЩИЙ ТИГР
|28,0
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19.10.2022 Автор: Никита Никитин