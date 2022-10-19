top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: лидируют арт-проекты «Вихрь» и «Корсаж»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический экшн СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP), фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP), семейную ленту МОЙ ТИГР (GF), психологическую драму ВИХРЬ (ART) и историческую драму КОРСАЖ (RWV).

По уровню предпродаж среди всех новинок вперед вырвались арт-релизы ВИХРЬ и КОРСАЖ, билеты на спецпоказы которых пользуются спросом в двух столицах и других крупных городах. Новый фильм Гаспара Ноэ предварительно заработал 216,3 тысяч рублей, а историческая драма Мари Кройцер пока привлекла 93,5 тысяч рублей. ВИХРЬ уступил таким авторским работам как ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педра Альмодовара (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ОТЕЦ Флориана Зеллера (678,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн). В свою очередь, фильм о императрице Австрийской проиграл другим байопикам СПЕНСЕР (568,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ДЖЕКИ (221,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но в то же время обошел другой фильм с участием Вики Крипс ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 923,8
ОТЕЦ 678,1
СПЕНСЕР 568,1
ВИХРЬ 216,3
ДЖЕКИ 221,3
КОРСАЖ 93,5
ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ 72,3

Исторический эпик СРЕДНЕВЕКОВЬЕ заработал 78,4 тысяч рублей. Новинка уступила лентам ДВЕ КОРОЛЕВЫ (234 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДВЕ КОРОЛЕВЫ 234,0
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 78,4

Почти догнал СРЕДНЕВЕКОВЬЕ хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, собравший 77,7 тысяч рублей. Новинка вдвое уступила аналогу ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но превзошла другие недавние фильмы ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ 77,7
КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3
КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5
ВЗАПЕРТИ 44,3

Семейная картина МОЙ ТИГР предварительно освоила 70,8 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7
МОЙ ТИГР 70,8
ПАРЯЩИЙ ТИГР 28,0

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

19.10.2022 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии
Подробнее
Киносети и продюсеры выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента
Подробнее
Институт развития Интернета объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое
Подробнее
В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»
Подробнее
Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров выступила в поддержку закона о принудительном лицензировании
Подробнее
Кинокомпания Plan B Брэда Питта ищет инвестора
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 10 по 16 октября
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел»
Подробнее
Европейский кинорынок в 2023 году состоится в очном формате
Подробнее
Netflix запускает дешевый тариф с подключенной рекламой
Подробнее
Киноаудитория уикенда: доля мужчин на сеансах «Сердца пармы» составила лишь 37%
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября
Подробнее
Как устроена выставка «Балабанов», открывшаяся в Петербурге
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал «Иван Семенов. Школьный переполох»
Подробнее
В Москве состоялось открытие первого фестиваля «КАРО.Арт»
Подробнее