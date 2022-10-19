Предпродажи уикенда: лидируют арт-проекты «Вихрь» и «Корсаж»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим исторический экшн СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (CP), фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (EXP), семейную ленту МОЙ ТИГР (GF), психологическую драму ВИХРЬ (ART) и историческую драму КОРСАЖ (RWV).

По уровню предпродаж среди всех новинок вперед вырвались арт-релизы ВИХРЬ и КОРСАЖ, билеты на спецпоказы которых пользуются спросом в двух столицах и других крупных городах. Новый фильм Гаспара Ноэ предварительно заработал 216,3 тысяч рублей, а историческая драма Мари Кройцер пока привлекла 93,5 тысяч рублей. ВИХРЬ уступил таким авторским работам как ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педра Альмодовара (923,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ОТЕЦ Флориана Зеллера (678,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн). В свою очередь, фильм о императрице Австрийской проиграл другим байопикам СПЕНСЕР (568,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ДЖЕКИ (221,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но в то же время обошел другой фильм с участием Вики Крипс ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 923,8 ОТЕЦ 678,1 СПЕНСЕР 568,1 ВИХРЬ 216,3 ДЖЕКИ 221,3 КОРСАЖ 93,5 ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ 72,3

Исторический эпик СРЕДНЕВЕКОВЬЕ заработал 78,4 тысяч рублей. Новинка уступила лентам ДВЕ КОРОЛЕВЫ (234 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДВЕ КОРОЛЕВЫ 234,0 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 78,4

Почти догнал СРЕДНЕВЕКОВЬЕ хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, собравший 77,7 тысяч рублей. Новинка вдвое уступила аналогу ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но превзошла другие недавние фильмы ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИТЯ ТЬМЫ. ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ 77,7 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЗАПЕРТИ 44,3

Семейная картина МОЙ ТИГР предварительно освоила 70,8 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7 МОЙ ТИГР 70,8 ПАРЯЩИЙ ТИГР 28,0

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19.10.2022 Автор: Никита Никитин