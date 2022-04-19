Обзор новинок проката на уикенде 21–24 апреля 2022 года

Главная новинка наступающего уикенда – российская военная драма ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). В ее центре – события Великой Отечественной войны, увиденные глазами фронтовых операторов, снимающих кинохронику. Новая работа режиссера Сергея Мокрицкого (БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ) обладает необычным концептом и вполне вправе рассчитывать на сборы на уровне таких проектов как СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (84,5 млн) и ПОДДУБНЫЙ (70,1 млн в РФ + СНГ).

В качестве жанровой альтернативы достаточно амбициозно выглядит фильм ужасов ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP). Это американская лента, которая может стать «спящим» хитом этой недели. В качестве референсов для нее можно назвать проекты ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (16,2 млн) или ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО (18 млн).

Еще одна российская новинка – триллер КАЗНЬ (VLG) – привлекает внимание в первую очередь сильным актерским составом (в ленте заняты Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и другие). Кроме того, это полнометражный дебют известного клипмейкера Ладо Кватании, за плечами которого видео для «Ленинграда» и Хаски. КАЗНЬ вполне может на старте опередить ДЫЛДУ (10,4 млн) и постараться улучшить показатели ЗАВОДА (19,1 млн).

На младшую аудиторию рассчитан мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD). В пользу этой новинки говорит связанный с приближающимся праздником сюжет.

Публику в столицах и крупных городах, интересующуюся не самым обычным кино, постарается привлечь черная комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL). Здесь также задействованы хорошо узнаваемые актеры (в первую очередь – Анна Михалкова и Александр Яценко), а референсами могут служить такие проекты как БЛОКБАСТЕР (5,6 млн) и ПАПА, СДОХНИ (1,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть выходящие в повторный прокат БУМЕР (NKI, с 23.04) и БУМЕР 2 (NKI, с 23.04), драмеди ДО ВСТРЕЧИ С ГРЕЙС (SBF), перевыпуск КОРОЛЕВСКОЙ БИТВЫ (ARM), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 141. ОТ МУЛЬТЯШЕК СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ (MVK, с 23.04), фэнтези ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ (RR), фильм ужасов СЛЭПФЕЙС (KNLG), детективную мелодраму СТИКЕР (CRP), криминальную драму ТЕД К. УНАБОМБЕР (PRD), индийский экшн УЗНИК (INDF) и комедию ЭТОТ НОВЫЙ МИР (AOF).

19.04.2022 Автор: Максим Острый