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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22–25 июня 2023 года

Молодые влюбленные, звери-автомобилисты, врачи и другие

Уже в среду на российские экраны выйдет одна из основных новинок уикенда, комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI). Лента может похвастаться симпатичным трейлером и богатым актерским составом. Ее референсы – проекты СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (60,6 млн рублей на старте) и ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (52,2 млн).

На младшую аудиторию рассчитывает мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG), являющийся одним из немногих голливудских релизов, добравшихся до российских кинотеатров в этом году. Одно это уже вполне в состоянии обеспечить ему определенный успех, а проект, кроме прочего, обладает еще и высоким уровнем анимации. В качестве его ориентиров можно назвать мультфильмы ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (30,5 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (42,7 млн).

Желающих посмотреть серьезное российское кино на уикенде ждет ДЫХАНИЕ (СР). Драма о пандемии ковида предлагает сильный актерский состав и актуальную, но уже не чересчур болезненную тему. Все это может позволить ей повторить цифры проектов НАЧАТЬ СНАЧАЛА (17,8 млн) и ОДИН ВДОХ (25,9 млн).

Поклонникам боевиков стоит обратить внимание на картину ОН – ЭТО ПУЛЯ (PRD). В главных ролях в ней заняты Николай Костер-Вальдау и Джейми Фокс. Кроме того, в сети пока что отсутствует ее пиратская версия. Ориентиром для ленты можно назвать фильм ТРИ ДЕВЯТКИ (18,2 млн).

Любителей хорроров на этой неделе ждет ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (EXP). В качестве референса в данном случае можно вспомнить проект ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (6,2 млн).

Также зрители смогут посмотреть документальную картину REVIVAL 69: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (PNR), комедию ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ (PNR), детективы КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (PVZGL) и МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (RWV / AOF), драму МИКУЛАЙ (KAP), приключения СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА       (KNLG) и боевик ЯРОСТНЫЙ ВОЛК (RR).   

Фото: кадр из фильма МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ

20.06.2023 Автор: Максим Острый

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