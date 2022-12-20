top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22-25 декабря 2022 года

Космонавты, дети миллионеров и другие

В предстоящий уикенд «новогодняя битва» разгорится в полную силу. Главной новинкой недели станет российская фантастика МИРА (AK), которая постарается достичь цифр ПРИТЯЖЕНИЯ (394 млн рублей на старте). В ее пользу говорит низкая жанровая конкуренция, востребованность высокобюджетного кино на праздниках, а также обширная поддержка со стороны Первого канала.

В качестве альтернативы для семейной аудитории постарается выступить фильм ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Он обладает узнаваемым брендом, богатым актерским составом и новогодней тематикой. Все это дает ему право надеяться на опережение показателей таких лент как ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,2 млн).

Свой объем зрительского внимания, в том числе за счет ностальгических чувств, привлечет французская комедия НОВАЯ ИГРУШКА (NKI). Это фактически единственный крупный иностранный релиз, который появится в кинотеатрах вплоть до 5 января. В качестве референса здесь можно назвать ленту 2+1 (25,1 млн).

На взрослую аудиторию рассчитан проект БЫВШИЕ. HAPPY END (CP), в основе которого лежит популярнейший бренд видеосервиса Start. Фильм обладает богатым актерским составом, а также у него фактически нет прямых конкурентов в борьбе за своего зрителя. В качестве ориентира в данном случае можно назвать картину СВИНГЕРЫ (48,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть триллер ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС (GF) и перевыпуск мультфильма ПЕСНЬ МОРЯ (INK).

20.12.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Госдума упразднила возрастную маркировку для произведений искусства, кроме отметки 18+
Подробнее
Представители киноотрасли обсудили будущее кинотеатров в России и показ голливудского контента
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о полном госфинансировании производства фильмов для детей
Подробнее
Kion назвал самые популярные оригинальные проекты в 2022 году
Подробнее
Ушел из жизни киновед Армен Медведев
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Непослушник 2» выбился в лидеры
Подробнее
Объявлены номинанты премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино
Подробнее
АВК, «Оптима кино» и медиагруппа «Красный квадрат» объявили о сотрудничестве
Подробнее
Эксперты обсудили ключевые вызовы, с которыми киноиндустрия столкнулась в 2022 году
Подробнее
Premier анонсировал премьеры документальных проектов в 2023 году
Подробнее
Мировой бокс-офис может достигнуть отметки в $29 млрд по итогам 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 12 по 18 декабря
Подробнее
В Москве прошла премьера «Чук и Гек. Большое приключение»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Непослушник 2» опережает «Елки 9»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 декабря 2022 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «13 клиническая»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушник 2» стартует с первой строчки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 декабря
Подробнее
Фонд кино объявил сбор заявок на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее