Обзор новинок проката на уикенде 22-25 декабря 2022 года

В предстоящий уикенд «новогодняя битва» разгорится в полную силу. Главной новинкой недели станет российская фантастика МИРА (AK), которая постарается достичь цифр ПРИТЯЖЕНИЯ (394 млн рублей на старте). В ее пользу говорит низкая жанровая конкуренция, востребованность высокобюджетного кино на праздниках, а также обширная поддержка со стороны Первого канала.

В качестве альтернативы для семейной аудитории постарается выступить фильм ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG). Он обладает узнаваемым брендом, богатым актерским составом и новогодней тематикой. Все это дает ему право надеяться на опережение показателей таких лент как ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,2 млн).

Свой объем зрительского внимания, в том числе за счет ностальгических чувств, привлечет французская комедия НОВАЯ ИГРУШКА (NKI). Это фактически единственный крупный иностранный релиз, который появится в кинотеатрах вплоть до 5 января. В качестве референса здесь можно назвать ленту 2+1 (25,1 млн).

На взрослую аудиторию рассчитан проект БЫВШИЕ. HAPPY END (CP), в основе которого лежит популярнейший бренд видеосервиса Start. Фильм обладает богатым актерским составом, а также у него фактически нет прямых конкурентов в борьбе за своего зрителя. В качестве ориентира в данном случае можно назвать картину СВИНГЕРЫ (48,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть триллер ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС (GF) и перевыпуск мультфильма ПЕСНЬ МОРЯ (INK).

20.12.2022 Автор: Максим Острый