Обзор новинок проката на уикенде 23–26 февраля 2023 года

На звание главной премьеры на праздничном уикенде претендуют сразу несколько очень разных новинок. Одной из них является российский survival-триллер БЕШЕНСТВО (VLG). Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, уже вошедший в историю российского кино с ЧЕБУРАШКОЙ. Его новая работа привлекательна за счет богатого актерского состава (главные роли в ней исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук) и нетривиального сюжета. Трейлер фильма вызвал позитивный прием в Сети. На старте фильм попытается повторить график ОДНОЙ (50,3 млн рублей), а дальнейшую судьбу проекта определит «сарафан».

На семейную аудиторию рассчитана российская комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI). Один из референсов картины – МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (26,6 млн). Стартовый результат этого фильма новинке вполне по силам превзойти. Вполне возможно, что релиз «Нашего кино» за счет более понятной концепции и четырех выходных дней (когда семейная аудитория максимально активна) навяжет фильму «Вольги» борьбу за лидерство среди новинок.

На семей с детьми также будет работать анимационный релиз РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF). Этот проект может улучшить показатели предыдущей части франшизы (9,4 млн).

Своего зрителя должен найти и МАРЛОУ (PRD) – представитель нечастого для наших кинотеатров жанра нуар. В главных ролях в фильме заняты Лиам Нисон, Дайан Крюгер и Джессика Лэнг. Референсом в данном случае может служить СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (28,7 млн).

Ценителей серьезного драматического кино на уикенде ждет СЫН (EXP). Это новая работа Флориана Зеллера, чей ОТЕЦ в 2021 году заработал в России свыше 100 млн рублей. В данном случае одним из ключевых плюсов картины вновь станет выдающийся актерский состав – в картине заняты Хью Джекман, Лора Дерн и Энтони Хопкинс.

Преимущественно на мужскую аудиторию нацелена российская криминальная драма ЧЕКАГО (AK). История про наркотрафик в провинции 90-х постарается заинтересовать в первую очередь регионального зрителя. При удачном стечении обстоятельств сборы этого релиза могут приятно удивить кинотеатры.

Также зрители смогут посмотреть байопик 8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕНИНА (KNLG), альманах ITALIAN BEST SHORTS: ЖИЗНЬ КАК ЧУДО (PLK), документальный проект ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА? (KNT), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 153. НАСТОЯЩАЯ МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ (MVK), приключения РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (CPF), драму ЖЕНЯ И ВАНЯ НА КРАЮ СВЕТА (PNR), перевыпуски РЕВОЛЬВЕРА (KAP) и ТАЙНЫ КЕЛЛС (RUR / INK).

21.02.2023 Автор: Максим Острый