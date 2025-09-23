top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 25–28 сентября

Затянувшееся лето

Главной новинкой уикенда станет новая экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», получившая короткое и емкое название АВГУСТ (CP). Напряженный военный триллер показывает не столько боевые действия, сколько деятельность контрразведки СМЕРШ. Это добавляет интригующей детективной составляющей проекту. Актерский состав ленты – максимально звездный, причем рассчитанный на разные поколения зрителей. Широкая рекламная кампания с большой вероятностью нивелирует непривычную для российского военного кино дату выхода. Основными ориентирами по сборам в данном случае служат проекты В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (235 млн рублей за первый уикенд) и ПРАВЕДНИК (121 млн за первые выходные).

Особое внимание поклонникам фестивального кино стоит обратить на трагикомедию ФИЛАТЕЛИЯ (TNP), которая после победы на смотре «Окно в Европу» добиралась до проката больше года. А для тех, кто в кинотеатрах ищет культовые хиты, впервые после реставрации в 4К на больших экранах покажут комедийный хоррор ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН (INK).

Также в прокат выйдут фильм ужасов ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (KAP), очередной выворачивающий наизнанку истории популярных анимационных героев хоррор МОКРЯЧОК ПОПАЙ (WP), слэшер ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (CIPA), анимационный фильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (KNLG), европейский ретро-детектив ФАНТОМ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (RR) и европейское драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (RUR).

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

23.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян
Подробнее
Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат
Подробнее
Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
«(Не)искусственный интеллект» станет фильмом открытия фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Фонд кино проведет защиту анимационных проектов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
Подробнее
Официальная касса России: возрождение легенды
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Долгая прогулка» опережает «Обезьяну»
Подробнее