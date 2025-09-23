Обзор новинок проката на уикенде 25–28 сентября

Главной новинкой уикенда станет новая экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», получившая короткое и емкое название АВГУСТ (CP). Напряженный военный триллер показывает не столько боевые действия, сколько деятельность контрразведки СМЕРШ. Это добавляет интригующей детективной составляющей проекту. Актерский состав ленты – максимально звездный, причем рассчитанный на разные поколения зрителей. Широкая рекламная кампания с большой вероятностью нивелирует непривычную для российского военного кино дату выхода. Основными ориентирами по сборам в данном случае служат проекты В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (235 млн рублей за первый уикенд) и ПРАВЕДНИК (121 млн за первые выходные).

Особое внимание поклонникам фестивального кино стоит обратить на трагикомедию ФИЛАТЕЛИЯ (TNP), которая после победы на смотре «Окно в Европу» добиралась до проката больше года. А для тех, кто в кинотеатрах ищет культовые хиты, впервые после реставрации в 4К на больших экранах покажут комедийный хоррор ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН (INK).

Также в прокат выйдут фильм ужасов ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (KAP), очередной выворачивающий наизнанку истории популярных анимационных героев хоррор МОКРЯЧОК ПОПАЙ (WP), слэшер ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (CIPA), анимационный фильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (KNLG), европейский ретро-детектив ФАНТОМ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (RR) и европейское драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (RUR).

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

23.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина