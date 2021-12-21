Обзор новинок проката на уикенде 23–26 декабря 2021 года

Главной новинкой уикенда станет ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Картина является безусловным фаворитом не только этой недели, но и всей «новогодней битвы». Предыдущая часть стартовала с 588 млн, касса оригинального фильма за первый уикенд составила 446 млн. Высоки шансы, что новинка сможет улучшить эти показатели как минимум по причине большей событийности проекта.

Второй ключевой релиз уикенда – мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Проект студии Illumination является единственным крупным анимационным фильмом, участвующем в «новогодней битве». Одно это вполне позволяет ему рассчитывать на высокий уровень сборов. Напомним, что первая картина франшизы в 2017 году стартовала с 337 млн рублей. В то же время, ЗВЕРОПОЙ 2 вряд ли сможет отвлечь от холдоверов и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ подростковую аудиторию.

На более избирательную, но не чуждую новогоднему настроению публику рассчитано драмеди ТРИУМФ (RWV). Обладатель приза за лучшую комедию по версии Европейской киноакадемии, этот фильм рассказывает о заключенных, сколачивающих театральную труппу и ставящих «В ожидании Годо». Картина должна была участвовать в Каннском кинофестивале в 2020 году.

Также зрители смогут посмотреть уже ставшую современной новогодней классикой РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ (PNR), а также комедии МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК (BN) и РАЗЫСКИВАЕТСЯ САНТА (RR).

21.12.2021 Автор: Максим Острый