Обзор новинок проката на уикенде 24–27 августа 2023 года

В числе главных новинок грядущего уикенда – мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG). Залогом его лидерства должны послужить всем известный первоисточник и высокий уровень анимации. В качестве ориентиров здесь можно вспомнить ленты ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (55,1 млн рублей на старте) и КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (31,8 млн).

Полную жанровую альтернативу предложит боевик ЗАЛОЖНИКИ (GF). На этот раз проект с Лиамом Нисоном в главной роли способен предложить по-настоящему качественный экшн, ведь в режиссерском кресле – Нимрод Антал, известный по проектам ХИЩНИКИ и «Очень странные дела». Референсами в данном случае могут служить ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (22,2 млн) и ЧЕСТНЫЙ ВОР (31,6 млн).

Еще одна остросюжетная новинка недели – survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP). Впрочем, в отличие от многих других представителей жанра, в данном фильме героям не угрожают какие-либо хищники, что может снизить его кассовый потенциал. Ориентирами здесь могут служить проекты СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (16 млн).

Внимание поклонников хорроров будет разделено между релизами СОМНИЯ. ДИТЯ ТЬМЫ (WP) и ИГРА В ЛИФТЕ (PRD). Первый проект отличается не самой обычной страной своего происхождения – Вьетнам, а второй более четко нацелен на молодежную аудиторию. Референсом для СОМНИИ можно назвать недавний КОШМАР (6,5 млн), а для ИГРЫ В ЛИФТЕ – БОЙСЯ ТИШИНЫ (5 млн).

Проектом, рассчитанным на самого юного зрителя, на уикенде выступит мультфильм ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (PRD). Его главное преимущество очевидно – это говорящие звери. При этом проект выделяется достаточно качественной анимацией. Его ориентир – КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (7,9 млн).

Также зрители смогут посмотреть приключенческую ленту КВЕСТ (CS), мелодраму ПОСРЕДНИКИ (RUR), семейную картину ТАНЦУЮЩАЯ КОРОЛЕВА (PIFD), драму ТОЛЬКО ТЫ И Я (PVZGL) и хоррор ШЕПОТЫ МЕРТВОГО ДОМА (PNR).

Фото: кадр из фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА

22.08.2023 Автор: Максим Острый