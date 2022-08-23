top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 25-28 августа 2022 года

Влюбленные, говорящие собаки и другие

Ключевым релизом уикенда должна стать следующая часть франшизы ПОСЛЕ. Релиз, получивший название ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG), является завершающей главой франшизы, что, безусловно, подогреет к нему интерес со стороны целевой аудитории. Картина вполне может оказаться главным релизом августа, а ориентиром для нее, очевидно, служит проект ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (113 млн рублей на старте).

Сразу два мультфильма будут бороться на этом уикенде за внимание семейной аудитории. БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG), выглядящие фаворитом в этом противостоянии, являются полнометражной вариацией популярного сериала. Референсом в данном случае могут служить недавние ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (14 млн за первый уикенд и 138 млн по итогам проката).

Датская ГОСТЬЯ ИХ КОСМОСА (ARM), в свою очередь, постарается повторить цифры ГНОМОВ В ДЕЛЕ! (7,1 млн).  

Также зрители смогут посмотреть байопик THE DOORS (PVZGL), комедии ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА (RUR) и ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (CP), триллер ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (WP/CPF), документальный проект ЛЕТО (CS), боевик НЕУБИВАЕМЫЙ (KNLG), драму СПУТНИК (SMKT), а также перевыпуск комедии МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (PLK).  

23.08.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

«КАРО.Арт» запускает собственный кинофестиваль
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали исчезать крупные тайтлы
Подробнее
Новым руководителем Госфильмофонда назначен Александр Павлов
Подробнее
«Мажор 2» может выйти в кинотеатральный прокат
Подробнее
Депутат Госдумы предложил законопроект о получении принудительной лицензии
Подробнее
Кинофестиваль «Одна шестая» подвел итоги
Подробнее
Сроки проведения СПбМКФ и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» сдвинулись на один день
Подробнее
Стали известны даты проведения и название нового столичного фестиваля авторского кино
Подробнее
Прокат российского кино в Германии может возобновиться в 2023 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил триллер «Челюсти. Столкновение»
Подробнее
Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче»
Подробнее
Драму «По-мужски» с Антоном Лапенко назвали лучшим российcким дебютом на «Одной шестой»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 15 по 21 августа
Подробнее
Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 августа 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: хоррор «Челюсти. Столкновение» обошел «Монстра глубины»
Подробнее
Официальная касса России: тройку лидеров уикенда составили новинки
Подробнее
В Калининграде наградили победителей студлаборатории «Короче»
Подробнее