Обзор новинок проката на уикенде 25-28 августа 2022 года

Ключевым релизом уикенда должна стать следующая часть франшизы ПОСЛЕ. Релиз, получивший название ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG), является завершающей главой франшизы, что, безусловно, подогреет к нему интерес со стороны целевой аудитории. Картина вполне может оказаться главным релизом августа, а ориентиром для нее, очевидно, служит проект ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (113 млн рублей на старте).

Сразу два мультфильма будут бороться на этом уикенде за внимание семейной аудитории. БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG), выглядящие фаворитом в этом противостоянии, являются полнометражной вариацией популярного сериала. Референсом в данном случае могут служить недавние ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (14 млн за первый уикенд и 138 млн по итогам проката).

Датская ГОСТЬЯ ИХ КОСМОСА (ARM), в свою очередь, постарается повторить цифры ГНОМОВ В ДЕЛЕ! (7,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть байопик THE DOORS (PVZGL), комедии ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА (RUR) и ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (CP), триллер ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (WP/CPF), документальный проект ЛЕТО (CS), боевик НЕУБИВАЕМЫЙ (KNLG), драму СПУТНИК (SMKT), а также перевыпуск комедии МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (PLK).

23.08.2022 Автор: Максим Острый