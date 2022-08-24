Предпродажи уикенда: «После. Долго и счастливо» стартует на уровне «После. Глава 3»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим молодежную мелодраму ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG), отечественную комедию ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (CRP) и мультфильмы БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG) и ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (ARM).

Квадриквел молодежной романтической франшизы предварительно освоил 3,596 млн рублей. Это превосходит данные самой первой части (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) и сравнимы с показателями триквела (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 112,7 млн). Предподажи второй части остаются абсолютно недосягаемыми (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 8,7 ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 3,8 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 3,6 ПОСЛЕ 2,8

Отечественный мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM отметился на старте суммой в 427,4 тысяч рублей. Новинка превзошла недавние аналоги БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн). В свою очередь, анимация ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА, предварительно освоив 47,4 тысяч рублей, выступила на уровне ЛУННЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (46,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн) и более чем вдвое уступила ПОБЕГУ ИЗ КОСМОСА (107,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БАРБОСКИНЫ TEAM 427,6 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,2 ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА 47,4 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 46,5

Новая российская картина ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ предварительно собрала 58,3 тысячи рублей. Комедия с участием Анны Уколовой обошла ленту ЖГИ! (40,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), но уступила ОТЧАЯННЫМ ДОЛЬЩИКАМ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн) и НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 66,9 ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 58,3 ЖГИ! 40,1

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24.08.2022 Автор: Никита Никитин