top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: «После. Долго и счастливо» стартует на уровне «После. Глава 3»

Аналитика


Предпродажи уикенда: «После. Долго и счастливо» стартует на уровне «После. Глава 3»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим  молодежную мелодраму ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (VLG), отечественную комедию ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (CRP) и мультфильмы БАРБОСКИНЫ TEAM (VLG) и ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (ARM).

Квадриквел молодежной романтической франшизы предварительно освоил 3,596 млн рублей. Это превосходит данные самой первой части (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) и сравнимы с показателями триквела (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 112,7 млн). Предподажи второй части остаются абсолютно недосягаемыми (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 8,7
ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 3,8
ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО  3,6
ПОСЛЕ 2,8

Отечественный мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM отметился на старте суммой в 427,4 тысяч рублей. Новинка превзошла недавние аналоги БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн). В свою очередь, анимация ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА, предварительно освоив 47,4 тысяч рублей, выступила на уровне ЛУННЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (46,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн) и более чем вдвое уступила ПОБЕГУ ИЗ КОСМОСА (107,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БАРБОСКИНЫ TEAM 427,6
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,2
ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА 47,4
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 46,5

Новая российская картина ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ предварительно собрала 58,3 тысячи рублей. Комедия с участием Анны Уколовой обошла ленту ЖГИ! (40,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), но уступила ОТЧАЯННЫМ ДОЛЬЩИКАМ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн) и НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 66,9
ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 58,3
ЖГИ! 40,1

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

24.08.2022 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

«КАРО.Арт» запускает собственный кинофестиваль
Подробнее
Новым руководителем Госфильмофонда назначен Александр Павлов
Подробнее
Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали исчезать крупные тайтлы
Подробнее
Депутат Госдумы предложил законопроект о получении принудительной лицензии
Подробнее
Стали известны фильмы, которые независимые компании представят на очной защите Фонда кино
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 15 по 21 августа
Подробнее
Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче»
Подробнее
Кинофестиваль «Одна шестая» подвел итоги
Подробнее
Минкультуры объявило фильмы, которые получат дофинансирование в связи с санкциями в отношении России
Подробнее
Сроки проведения СПбМКФ и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» сдвинулись на один день
Подробнее
Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей
Подробнее
Стали известны даты проведения и название нового столичного фестиваля авторского кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил триллер «Челюсти. Столкновение»
Подробнее
Драму «По-мужски» с Антоном Лапенко назвали лучшим российcким дебютом на «Одной шестой»
Подробнее
Глава объединенной киносети раскритиковал Минкультуры РФ за отсутствие диалога с отраслью
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа
Подробнее
В Калининграде наградили победителей студлаборатории «Короче»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 августа 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: хоррор «Челюсти. Столкновение» обошел «Монстра глубины»
Подробнее
Касса четверга: хоррор «Челюсти. Столкновение» ненамного обошел «Вышку»
Подробнее