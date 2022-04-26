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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 28 апреля – 1 мая 2022 года

Военные летчики, добродушное чудище, Суворов и другие

Одним из двух хедлайнеров первого праздничного расширенного уикенда должен стать мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG). Анимация проекта не выглядит сверхсовременной, однако у картины традиционная и понятная публике концепция и достаточно спокойное конкурентное окружение. Факторы, работающие на пользу БУКЕ, вполне могут помочь ему достичь цифр ФИННИКА (120 млн рублей).

В качестве второй главной новинки уикенда можно назвать военную картину 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP), которая очевидно рассчитывает на приближающийся День Победы. Явным референсом для новой работы Константина Буслова служит прошлогодний ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн).   

На самую широкую аудиторию, которая рассчитывает в кино в первую очередь развлечься, ориентирована комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP). Актуальность проблемы, служащей здесь главным сюжетным механизмом, может сыграть на пользу фильму. Его основные референсы – недавние ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн) и НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн).

Всей семьей на грядущем уикенде можно будет посетить АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). Картина с Михаилом Галустяном в одной из главных ролей постарается повторить успех недавней МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (26,6 млн).

Еще одна лента, тематически подходящая для майских праздников – ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD). Несмотря на сбивающее с толку название, это классический военный детектив с Колином Фертом в главной роли. Основным референсом ленте может служить картина ПОСЛЕДСТВИЯ (10 млн).

Альтернативным предложением для юных зрителей станет стартующий с 1 мая мультфильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP). Данный проект в качестве главного козыря постарается использовать свой патриотический настрой.

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски альманаха ITALIAN BEST SHORTS 3: ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ (PLK), семейной картины КОМАНДА МЕЧТЫ (SMKT) и военной драмы СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ (KNLG), драмы ВИВАРИУМ (RWV) и ОСЛО, 31 АВГУСТА (ART), триллер ЗЛОСТЬ (SMKT), хорроры КРИО (TNL) и ПОСТ МОРТЕМ (CPF), военный боевик ЛЕТО 1941 ГОДА (CS), а также мультфильм ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (PNR).         

26.04.2022 Автор: Максим Острый

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