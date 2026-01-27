Обзор новинок проката на уикенде 29 января – 01 февраля

Главным предложением уикенда станет фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Первая часть в 2020 году стала «сарафанным» хитом, поэтому логично ожидать от сиквела прироста в сборах, особенно с учетом выросшей цены на билет. Ролики демонстрируют эффектный постапокалиптический мир с новыми опасностями, высокий уровень продакшна и прежний актерский состав. Ближайшими кассовыми ориентирами видятся ГРЕНЛАНДИЯ (30,1 млн рублей и 96,2 тысячи зрителей на старте) и более свежий аналог ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (37,7 млн рублей и 83,8 тысяч зрителей).

В числе отечественных новинок сразу две комедии, рассчитанные на разную аудиторию. Для городской взрослой публики – КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP), где Александр Петров, Тихон Жизневский и Сергей Бурунов разыгрывают историю на тему популярной психологии. Звездный актерский состав способен также заинтересовать зрителей в регионах, а необычный концепт – выделить новинку из ряда типичных российских комедий. Исходя из этого, ближайшими ориентирами для оценки служат КОНЕЦ СЛАВЫ (128 млн рублей и 338 тысяч зрителей на старте) и прошлогодний ВАСИЛИЙ (101 млн рублей и 229 тысяч зрителей за первый уикенд) с тем же Петровым.

ПАПА МОЖЕТ (NKI) с Александром Реввой в большей степени ориентирован на семейную аудиторию и рассказывает о домашних злоключениях многодетного отца. Судя по ролику, более наивный и гэговый юмор позволяет предположить, что ленту оценит зритель в регионах. Эти два фактора формируют ожидание, что оба комедийных релиза не слишком помешают друг другу в прокате. Стартовый потенциал фильма можно оценить на уровне осенних релизов МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 65,9 тысяч зрителей на старте) и ЛЫСЫЙ НЯНЬ (18,9 млн рублей и 46,9 тысяч зрителей после первых выходных).

За внимание детской аудитории поборется мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG). Ролики демонстрируют и голливудский уровень экшна, и высокое качество анимации. Привлекательным для родителей мультфильм может сделать комик Евгений Чебатков, который озвучил главного героя. Кроме того, у новинки именно в анимационном сегменте нет реальных конкурентов на дате. Поэтому можно предполагать стартовые сборы на уровне таких релизов «Вольги», как ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн рублей и 126 тысяч зрителей на старте) и КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн рублей и 120 тысяч зрителей по результатам первого уикенда).

Спортивная драма ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (AK) ориентирована на более взрослую аудиторию, которая ценит фильмы о советском прошлом и его легендах, какой, безусловно, являлся спартаковец и тренер ереванского «Арарата» Никита Симонян. Приятный визуальный ряд (действие значительную часть времени разворачивается в солнечной Армении) и духоподъемный настрой позволяют оценить стартовый потенциал картины на уровне аналогов ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн рублей и 157 тысяч зрителей на старте) и ФИНАЛ (50,8 млн рублей и 116 тысяч зрителей за первые выходные).

Кинотеатры отметят столетие фильма БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» (К24) выходом отреставрированной копии, а 80-летие Дэвида Линча – ретроспективой, которая пополнилась перевыпуском триллера ШОССЕ В НИКУДА (VRT).

Также в прокат выйдут хоррор ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ (EXP) и семейная комедия ОТПУСК ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ (PNR).

В пиратском сегменте главным предложением останется фантастический блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Помимо этого, список релизов на неделе также пополнит скринлайф-боевик Тимура Бекмамбетова КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ с Крисом Праттом в главной роли.

Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ

27.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина