Обзор новинок проката на уикенде 27–30 апреля 2023 года

Внимание семейной аудитории на грядущем уикенде привлечет мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Новинка сочетает востребованную тематику русских народных сказок с высоким уровнем анимации. Кроме того, на руку проекту сыграют расширенные за счет праздников выходные. Референсами в данном случае выступают КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (31,8 млн рублей на старте) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

Также на семейную аудиторию нацелен немецкий фэнтези-проект ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI), продюсером которого выступил Роланд Эммерих. Красивый трейлер картины предлагает волшебные приключения с музыкальным уклоном. В качестве ориентиров можно назвать ленты ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (19,7 млн рублей) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (8,1 млн).

Поклонники хорроров смогут выбрать на грядущем уикенде из двух новинок. Голливудский проект режиссера Егора Баранова ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP) выполнен в формате «скринлайф» и использует фантастическую сюжетную составляющую. Референсами для него служат ТИТАН (12,9 млн рублей) и ПОИСК (25,3 млн). Более традиционно исполнен СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP), не относящийся, впрочем, к популярной франшизе. Его ориентиры – КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть документальный проект A LUMINE MOTUS / МЕНЯ ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ СВЕТ (KNT), комедии БАНК ДЭЙВА (PRD) и ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ (GF), байопик БЕЗОС (RR), мелодраму ИДЕАЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ (PLK), фантастику МОЙ МОНСТР (KNLG), хоррор ОДЕРЖИМОСТЬ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЗЗИ БОРДЕН (SMKT), военную ленту ПОДРЫВ (CS, с 29.04), мистический триллер ПРИЗРАК У ОЗЕРА (RUR) и перевыпуск детектива ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ (INK).

25.04.2023 Автор: Максим Острый