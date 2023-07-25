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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 27–30 июля 2023 года

Десантники, зловещие дети, инопланетяне и другие

На грядущем уикенде комедия ЗА ПАЛЫЧА! (CP) постарается привлечь внимание в первую очередь регионального зрителя. Именно на данный сегмент аудитории рассчитаны как тематика, так и актерский состав проекта. Ориентирами по сборам для него выступают релизы СПАСИТЕ КОЛЮ! (20,3 млн рублей на старте) и КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА (23 млн).

Любителей хорроров ожидает РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP). Не имеющий отношения к работе Ари Астера фильм сам по себе может предложить интересный трейлер, качественную картинку и Сару Снук («Наследники») в качестве главной звезды. Помешать ленте может наличие в сети пиратской копии. Референсом в данном случае выступает хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (13,7 млн).

Семейную аудиторию постарается привлечь фантастика ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF). Ее ключевой плюс – собаки в главных ролях, а недостаток – не самый качественный продакшн. Новинка постарается повторить цифры проекта ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (6,5 млн).

Боевик ЧУЖАК (GF) со своим жестким экшном рассчитан в первую очередь на зрителей-мужчин. У фильма, с одной стороны, нет звезд в касте, с другой – нет и прямых конкурентов в прокате за свою аудиторию. В качестве ориентира по сборам в данном случае можно назвать ленты АМНЕЗИЯ (6,8 млн) и БЕЗБАШЕННЫЕ (6,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедию БИЗНЕС ПО-РУССКИ (CS), боевик ДЕВИЧНИК: УБОЙНАЯ НОЧЬ (MVK), мюзикл ЛУЧШИЕ ДНИ (PRD), мультфильм МИШКИ-ОБНИМАШКИ (KNLG) и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: НАПАДЕНИЕ МОНСТРОВ (RR), драмеди О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ (PVZGL), триллер СВИНКА (ILK) и документальный проект ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (PNR/ART).

Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!

25.07.2023 Автор: Максим Острый

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