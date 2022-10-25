Обзор новинок проката на уикенде 27-30 октября 2022 года

На грядущем уикенде в российских кинотеатрах стартуют сразу три крупных отечественных релиза. На статус главного из них претендует в первую очередь приключенческая лента ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP). В пользу картины говорит удачный трейлер и богатый актерский состав, но очень многое в ее судьбе решит «сарафан». Наиболее очевидные референсы для проекта – фильмы МЫ ИЗ БУДУЩЕГО (67,8 млн рублей на старте с учетом СНГ) и ГЕРОЙ (91,1 млн).

На младших зрителей рассчитан сиквел анимационного хита 2019 года БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI). Знакомый бренд и благоприятная для мультипликационных релизов ситуация на рынке позволяют новинке рассчитывать на опережение цифр оригинальной картины (27,3 млн).

Также на семейную аудиторию ориентируется и фантастическая комедия ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP). В иных обстоятельствах от фильма вполне резонно было бы ждать результатов выше, чем были у проектов МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (35,8 млн) и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39,9 млн). Но в данной ситуации слишком высокая конкуренция на уикенде наверняка не пойдет новинке на пользу.

Для любителей ужасов на уикенде стартуют сразу два ярких релиза. Продолжение культового слешера УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) уже успело прекрасно зарекомендовать себя на американском рынке, а триллер Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА (EXP) может привлечь публику знакомым концептом. Референсом в первом случае можно назвать ДЕТЕЙ ТЬМЫ (7,4 млн), во втором – ОНИ (9,6 млн).

Внимание избирательной публики крупных городов привлекут два драматических проекта. Среди козырей ШРАМОВ ПАРИЖА (GF) – исполнитель главной роли Жан Дюжарден, а в кастинге проекта ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН (PRD) заняты Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер и Кейт Мара.

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG), мелодраму ВЕЛГА (BSD), комедии НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ (ART); РИМСКИЕ РАССТАВАНИЯ (RR) и СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО (PNR), фантастическую драму ПЕТРОПОЛИС (BN), драму ПЛОТНИК (EXP), семейную картину ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ (SMKT), а также перевыпуски проектов БЬЮТИФУЛ (INK) и СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ (IK).

25.10.2022 Автор: Максим Острый