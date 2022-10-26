Предпродажи уикенда: «Либерия» и «Грозный папа» уверенно лидируют
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческий экшн ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP), семейную фантастику ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP) и анимацию БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI).
Все рассматриваемые новинки пока демонстрируют очень обнадеживающие результаты. В частности, приключенческая картина ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ предварительно освоила более 1,7 млн рублей. Лента с участием Тихона Жизневского и Алексея Серебрякова обошла исторические проекты 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн) и ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн). Также позади остались военная драма с Тихоном Жизневским ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), успешная комедия этого года НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и наиболее близкий по жанру к ОХОТНИКАМ ЗА СОКРОВИЩАМИ проект БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
|1,663
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,579
|ТОБОЛ
|1,138
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,896
|НЕПОСЛУШНИК
|0,881
|БЕНДЕР: НАЧАЛО
|0,204
Фантастическая семейная картина с участием Евгения Гришковца ГРОЗНЫЙ ПАПА смогла заработать почти 1,1 млн рублей. Тем самым новинка обошла практически все недавние аналогичные релизы: ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн), МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ГРОЗНЫЙ ПАПА
|1,082
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
|0,663
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|0,581
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|0,505
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
Отечественный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА отметился на старте суммой в 499,1 тысяч рублей. Новинка уступила проекту КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (637,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) но превзошла другие недавние аналоги БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|674,5
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|499,1
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|387,0
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
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26.10.2022 Автор: Никита Никитин