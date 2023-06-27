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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 29 июня – 2 июля 2023 года

Андроиды, убийцы, демоны и другие

В числе ключевых релизов грядущего уикенда – фантастический боевик БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (CRP / PIFD). У ленты богатый актерский состав, а сильный прокатчик должен обеспечить ей широкую роспись. Ее ориентиры – АПГРЕЙД (30,8 млн рублей на старте) и ПОСТУПЬ ХАОСА (30,1 млн).

ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ (GF) – это, судя по всему, классический полицейский триллер, к числу референсов которого можно отнести 21 МОСТ (13,2 млн) и ТРИ ДЕВЯТКИ (18,2 млн). Дополнительную аудиторию картина может привлечь Мэлом Гибсоном, занятым тут во второстепенной роли.

В схожем жанре детектива, но уже с комедийным акцентом, выступит на уикенде проекте МЭГГИ МУР(Ы) (PRD) с Джоном Хэммом в одной из главных ролей. В качестве его ориентира можно вспомнить проект ДЕВУШКА В ОКНЕ (4,6 млн).

Альтернативу остросюжетным релизам предложит романтическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (EXP). В числе ее козырей – исполнительница главной роли Шейлин Вудли и достаточно необычный сюжетный концепт. Благодаря всему этому новинке вполне по силам повторить результат проекта ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (11,9 млн).

Поклонников хорроров ждет ВОССТАВШАЯ ИЗ АДА (WP), по традиции не имеющая отношения к культовой франшизе. В пользу картины говорит низкая внутрижанровая конкуренция, среди минусов – обилие на дате других разнообразных новинок. В качестве референса в данном случае можно вспомнить фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (5,7 млн).

Любителям приключений стоит обратить внимание на канадский проект НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI) и франко-бельгийскую ленты КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (CPF). Первый из них должен оказаться ближе детской подростковой аудитории, второй постарается привлечь зрителя более комедийной составляющей. Референсами им служат, соответственно, ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (6,5 млн) и ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (8,4 млн).

На самых маленьких зрителей рассчитан мультфильм ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (CP). Летние каникулы должны позволить данной новинке хорошо отработать на длинной дистанции.

Также зрители смогут посмотреть драмы ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ (ART) и ПАРАЛИМПИЕЦ (BSD), фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (KNLG), а также перевыпуск триллера СТРИНГЕР (CPF / INK).

Фото: кадр из фильма БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ

27.06.2023 Автор: Максим Острый

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