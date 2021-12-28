Обзор новинок проката на уикенде 30 декабря 2021 года – 2 января 2022 года

Ключевой новинкой уикенда, приходящегося непосредственно на праздник, станет отечественный спортивно-исторический блокбастер ЧЕМПИОН МИРА (CP). История шахматного противостояния между Анатолием Карповым и Виктором Корчным с целой плеядой звезд в ролях во главе с Константином Хабенским и Иваном Янковским претендует на статус одного из ключевых участников «новогодней битвы». Жанр основанного на реальных событиях спортивного патриотического кино традиционно любим зрителем – достаточно вспомнить успехи картин ЛЕГЕНДА № 17 (886 млн рублей) или ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд). Кроме того, именно ЧЕМПИОН МИРА является основным предложением для возрастного зрителя на новогодних каникулах. Однако последнее может сослужить ленте и плохую службу – ведь именно этот сегмент аудитории наиболее уязвим для ковида и сильнее прочих опасается посещать кинотеатры. Кроме того, по зрелищности шахматы все же проигрывают таким видам спорта, как хоккей или баскетбол.

На младшую аудиторию рассчитан мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR). Продолжение популярной франшизы не нуждается в особом представлении, все герои серии хорошо знакомы зрителям. Однако в том числе с этим связана определенная усталость публики от мультфильмов студии «Мельница». Впрочем, у релиза есть все шансы хорошо поработать в длину – весь январь конкуренция у него, если не считать стартовавший ранее ЗВЕРОПОЙ 2, будет минимальна.

Еще одним российским релизом уикенда станет российская комедия СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP). В пользу фильма говорит популярный жанр, праздничная тематика, любимый зрителями концепт обмена телами и востребованный, особенно в регионах, актерский состав во главе с Павлом Волей.

На более взыскательную публику ориентированы биографическая драма ДИЛАН ТОМАС. ЛЮБОВНИК И ПОЭТ (KNLG) о жизни и судьбе выдающегося валлийского литератора и участник «Кинотавра», отечественная картина ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА (SPPR) с Евгением Цыгановым и Галиной Тюниной в главных ролях.

Также зрители смогут посмотреть комедию 10 ДНЕЙ С САНТОЙ (PLK) и мультфильмы МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 134. САНКИ, ГОРКИ, ДВА КОНЬКА (MVK) и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ. САНТЬЯГО И ЕГО МОРЯ. МИССИЯ «РОЖДЕСТВО» (PNR).

28.12.2021 Автор: Максим Острый