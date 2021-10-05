Трейлеры новинок уикенда: у «Не время умирать» четвертый охват среди фильмов 2021 года

На ближайшем уикенде шествие блокбастеров в российском прокате продолжится выходом на экраны нового фильма про агента 007 Джеймса Бонда. Кроме него, как и неделей ранее, новинок, рассчитанных на широкую аудиторию, в расписании кинотеатров не будет. Рассмотрим показатели трейлеров картины НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI), а также проектов ИСКУШЕНИЕ (CPF) и СУПЕРЗВЕЗДА (EXP).

Прикрепления трейлера нового фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ начались еще в 2019 году. Всего ролик был прихардлочен к 14 релизам, среди которых как выходившие в прошлом году УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, так и успешные релизы этого года: ФОРСАЖ 9, ВРЕМЯ, ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ, ДЮНА. Общий потенциальный охват аудитории составил 15,8 млн человек. Среди фильмов 2021 года это четвертый показатель после сказки КОНЕК-ГОРБУНОК (23,1 млн), приключенческой ленты КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (23 млн) и ДЮНЫ (18 млн).

На YouTube три ролика картины, опубликованные на канале прокатчика, дали в общей сложности 8,8 млн просмотров (23,6 тыс. «лайков» и 889 «дизлайков»). А наиболее востребованный ролик проекта на «КиноПоиске» был просмотрен 654 660 раз.

У нового фильма режиссера Пола Верховена ИСКУШЕНИЕ, как сообщалось еще несколько недель назад, были проблемы с получением прокатного удостоверения. Но дистрибьютор пока не убирает проект из графика релизов. Трейлер картины был прикреплен к двум перевыпускам классических лент (ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ и ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ), а также к фильмам АННЕТТ и МАХНЕМСЯ ТЕЛАМИ. В результате в кинотеатрах ролик могли увидеть более 100 тыс. зрителей. С трех различных YouTube-каналов трейлер проекта аккумулировал 434 тыс. просмотров (5,2 тыс. «лайков» и 775 «дизлайков»). На «КиноПоиске» дублированный ролик посмотрели 27 277 раз.

Ролик участника недавнего Каннского кинофестиваля, фильма СУПЕРЗВЕЗДА с Леей Сейду в главной ролик в кинотеатрах демонстрировался перед картинами ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ, ДЕЛО и ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ. В результате в кинозалах его могли увидеть около 34 тыс. человек. На YouTube публикация на трех различных каналах принесла трейлеру 244 тыс. просмотров (2,5 тыс. «лайков» и 620 «дизлайков»). В то время как на «КиноПоиске» у дублированного ролика всего 1 400 просмотров.

05.10.2021 Автор: Дмитрий Некрасов