Трейлеры новинок уикенда: по всем показателям лидирует «Вестсайдская история»

Предстоящий уикенд в ожидании премьер крупных блокбастеров обойдется без стартов студийных тентполов. Поэтому новинки будут нацелены на более узкие сегменты аудитории. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS), ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG), БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CP).

Наибольший охват зрителей среди новинок уикенда получила ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ. Ролик фильма Стивена Спилберга был прикреплен дистрибьютором к таким заметным премьерам последних месяцев, как КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, ВЕЧНЫЕ и ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», что в общей сложности принесло порядка 4 млн контактов со зрителем. На YouTube три наиболее востребованных ролика картины саккумулировали 770 тысяч просмотров (на троих у них 1 289 «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер фильма посмотрели 27 933 раза.

Трейлер отечественной комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД шел хардлоком к таким картинам, как АНГЕЛ МЕСТИ, В ЗАПАДНЕ и ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ. Это дало ему охват в 115 тыс. зрителей в кинотеатрах. К этому можно добавить 694 тыс. просмотров трех самых популярных роликов на YouTube (3 600 «лайков»). На «КиноПоиске» при этом один трейлер картины получил 10 445 просмотров.

У семейного проекта БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД, по нашим данным, не было хардлоков трейлера к другим картинам в кинотеатрах. На YouTube три ролика картины накопили в общей сложности 691 тыс. просмотров (8 093 «лайка»). А на «КиноПоиске» основной дублированный трейлер фильма посмотрели 15 462 раза.

07.12.2021 Автор: Дмитрий Некрасов