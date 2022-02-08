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Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: «Анчартед» лидирует по всем фронтам

Новинка не оставила шансов своим конкурентам

Предстоящий уикенд обещает стать одним из самых кассовых за весь январь вне «новогодней битвы» и за февраль. В прокат выйдут сразу три студийных проекта, которые нацелены на разные сегменты аудитории, но при этом готовы продемонстрировать высокий результат. Рассмотрим показатели трейлеров проектов АНЧАРТЕД. НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS) и ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI).

Лидером по охвату аудитории в кинотеатрах стал ролик приключенческой картины АНЧАРТЕД. НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Трейлер крепился к ОБИТЕЛИ ЗЛА и ОХОТНИКАМ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, но основную долю ему дал недавний рекордсмен проката ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Благодаря этим проектам общий охват аудитории у ролика составил порядка 9,8 млн человек. На YouTube три наиболее востребованных трейлера картины с Томом Холландом накопили 4,8 млн просмотров (на троих у них 45 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» основной дублированный ролик фильма был просмотрен 119 263 раза.

Трейлер экранизации романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ начал демонстрироваться в кинотеатрах еще осенью 2020 года. Самыми заметными хардлоками для него стали KING'S MAN: НАЧАЛО и АЛЛЕЯ КОШМАРОВ. В итоге в кинотеатрах ролик фильма Кеннета Браны посмотрели около 1,5 млн зрителей. На YouTube три самых популярных трейлера саккумулировали 4,3 млн просмотров (и 5,5 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» первый ролик фильма получил 74 957 просмотров.

Ролик мелодрамы ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ с Дженнифер Лопез в кинотеатрах могли увидеть около 1,8 млн человек за счет того, что трейлер был прихардлочен к фильмам ДОМ GUCCI и ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА. На YouTube у проекта цифры чуть скромнее – около 1,1 млн просмотров у трех наиболее востребованных роликов (23,3 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» трейлер посмотрели 13 394 раза.

08.02.2022 Автор: Дмитрий Некрасов

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