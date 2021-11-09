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Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: охват у «Вечных» оказался чуть больше, чем у «Шан-Чи»

В онлайне у нового кинокомикса Marvel цифры так же выше

В ближайший уикенд кинотеатры страны снова заработают в полную силу после короткого локдауна. Несмотря на то что в некоторых регионах площадки все еще будут закрыты, большинство показчиков все-таки возобновили работу. И хотя значительная часть релизов с высоким кассовым потенциалом ушла с даты 11 ноября, один блокбастер там остался. Это новый кинокомикс Marvel ВЕЧНЫЕ (WDS). Также рассмотрим показатели трейлера фильма ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI).

Новый проект студии Marvel ВЕЧНЫЕ, стартовавший еще накануне, имел прикрепления к четырем релизам в кинотеатрах. Самыми крупными среди них стали экшн-картины ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ и ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Общий потенциальный охват аудитории у трейлера кинокомикса составил чуть более 4,6 млн человек. Это чуть больше, чем было у упомянутого ШАН-ЧИ. На YouTube три наиболее востребованных ролика проекта набрали около 5,9 млн просмотров (136 тыс. «лайков» и 5 тыс. «дизлайков»). А на «КиноПоиске» самый популярный трейлер был просмотрен 267 803 раза.

Ролик российской комедии ДРУГ НА ПРОДАЖУ начал крепиться к фильмам в кинотеатрах еще в апреле этого года. Всего у трейлера были хардлоки к пяти картинам: ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР, ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК, САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА и НЕФУТБОЛ. Это дало ему охват аудитории в 208 тыс. зрителей. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик проекта получил около 2 млн просмотров (4,4 тыс. «лайков» 2 тыс. «дизлайков»). В то же время на «КиноПоиске» трейлер набрал 7 961 просмотр.

09.11.2021 Автор: Дмитрий Некрасов

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