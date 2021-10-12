Трейлеры новинок уикенда: «Семейка Аддамс» не оставила шанса другим проектам

В предстоящий уикенд череда выходов голливудских блокбастеров на отечественные экраны на время прервется. Впрочем, из превью-формата в полноценный прокат выйдет долгожданный для многих мультфильм. Рассмотрим показатели трейлеров проектов СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP), ДЕМОНИК (MG) и ЭЙФЕЛЬ (VLG).

Лидером по охвату аудитории в кинотеатрах среди новинок уикенда стала анимационная картина СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. Ролик мультфильма был прикреплен к самому успешному релизу этого лета БОСС-МОЛОКОСОС 2. Также трейлер шел хардлоком к только что вышедшему в кинотеатрах блокбастеру НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, по которому данные пока не собраны в полном объеме. В результате потенциальный охват аудитории ролика на данный момент составляет более 3,9 млн человек. На YouTube публикация на трех различных каналах дала трейлеру мультфильма около 5 млн просмотров (10,4 тыс. «лайков» и 405 «дизлайков»), а на «КиноПоиске» его посмотрели 24 254 раза.

Ролик триллера с Джеймсом МакЭвоем и Клер Фой ИСЧЕЗНУВШИЙ крепился в кинотеатрах к фильмам ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ и ЛЕС ПРИЗРАКОВ. САТОР. Это дало ему охват в 47 тыс. человек. На YouTube трейлер, опубликованный на трех различных каналах, аккумулировал 827 тыс. просмотров (16,8 тыс. «лайков» и 316 «дизлайков»). В то время как на «КиноПоиске» у него 9 122 просмотра.

У нового фильма ужасов режиссера РАЙОНА № 9 и ЭЛИЗИУМА Нила Бломкампа ДЕМОНИК были хардлоки к картинам В ЗАПАДНЕ и ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ. За счет этого в кинотеатрах ролик могли увидеть около 100 тыс. зрителей. К этому можно добавить 409 тыс. просмотров трейлера на YouTube (2,8 тыс. «лайков» и 263 «дизлайка»). А на «КиноПоиске» дублированный ролик был просмотрен 3 952 раза.

Трейлер исторической мелодрамы ЭЙФЕЛЬ прокатчик крепил к таким своим релизам, как КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ, ПОСЛЕ ГЛАВА. 3 и ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ. Таким образом, потенциальный охват аудитории у ролика составил 878 тыс. человек. На YouTube у трейлера фильма накопилось 250 тыс. просмотров на трех различных каналах (6,8 тыс. «лайков» и 163 «дизлайка»), в то время как на «КиноПоиске» у него 2 611 просмотров.

12.10.2021 Автор: Дмитрий Некрасов