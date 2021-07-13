Трейлеры новинок уикенда: «Космический джем» первый и в офлайне, и в онлайне

Предстоящий уикенд будет более богатым на новинки различных жанров, но кассовый потенциал у всей четырехдневки при этом будет ниже, чем неделей ранее. В этот раз проанализируем показатели трейлеров фильмов КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG), ГОРОД ТАЙН (EXP), БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) и АДСКИЙ АД (TNL).

Трейлер отработавшего в превью-формате на прошлой неделе проекта КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ был прикреплен к фильмам ФОРСАЖ 9 и СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ. Это дало ему общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах в 4,6 млн человек. На YouTube опубликованные на различных каналах три ролика новинки в общей сложности накопили внушительные 12,2 млн просмотров (21 700 лайков и 2 331 дизлайк). А на «КиноПоиске» один дублированный трейлер получил 19 852 просмотра.

Ролик экшн-комедии ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ шел хардлоком только к одному фильму: ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ. Соответственно, в кинотеатрах его могли увидеть около 165 тыс. человек. На YouTube опубликованный на трех различных каналах ролик был просмотрен 783 тыс. раз (5 067 лайков и 1 348 дизлайков). В то время как на «КиноПоиске» у него 8 505 просмотров.

У остальных новинок прикреплений к другим проектам в кинотеатрах не было. Триллер ГОРОД ТАЙН с Эриком Баной в главной роли в трех вариантах на YouTube набрал в общей сложности 203 тыс. просмотров (на троих у них 3 728 лайков и 158 дизлайков), а на «КиноПоиске» один дублированный ролик посмотрели 1 761 раз.

Ролик отечественного проекта БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ на трех различных YouTube-каналах посмотрели 1,2 млн раза (853 лайка и 667 дизлайков). На «КиноПоиске» трейлер получил 2 616 просмотров.

Наконец, трейлер фильма ужасов с элементами комедии АДСКИЙ АД в трех различных вариациях на YouTube накопил в совокупности 637 тыс. просмотров (3 583 лайка и 188 дизлайков). В то время как на «КиноПоиске» дублированный трейлер в одиночку получил 2 370 просмотров.

13.07.2021 Автор: Дмитрий Некрасов