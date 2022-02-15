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Аналитика


Трейлеры новинок уикенда: лидерство разделили «Пиноккио» и «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Новинки разошлись по просмотрам в онлайне и офлайне

В предстоящий уикенд в российском прокате будет доминировать новое отечественное кино. Рассмотрим показатели трейлеров проектов ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP).

Лидером по охвату аудитории в кинотеатрах в результате трейлеринга стал анимационный проект ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. Прикрепления ролика начались более года назад, а самым успешным хардлоком стал недавний мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ. В результате трейлер картины в кинозалах могли увидеть почти 4 млн человек. На YouTube у мультфильма куда более скромные цифры. Три самых востребованных ролика, опубликованные на разных каналах, накопили всего 14 тыс. просмотров (на троих у них 342 «лайка»). А на «КиноПоиске» основной трейлер был просмотрен 3 029 раз.

Ролик спортивной драмы ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН шел хардлоком к фильмам ЧЕМПИОН МИРА, КОД 355 и ПАДЕНИЕ ЛУНЫ. Благодаря этому в кинотеатрах его могли увидеть порядка 1,7 млн зрителей. К этому можно добавить 3,3 млн просмотров трех самых популярных роликов проекта на YouTube (1,1 тыс. «лайков») и 5 601 просмотр трейлера на «КиноПоиске».

У военной картины ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ тоже были хардлоки к трем фильмам, как и предыдущей новинки: это проекты БУМЕРАНГ, СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ и НЕПОСЛУШНИК. За счет этого общий потенциальный охват аудитории у новинки составил 718 тыс. человек. На YouTube три самых популярных ролика проекта саккумулировали около 1 млн просмотров (6 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» у картины 8 573 просмотра трейлера.

15.02.2022 Автор: Дмитрий Некрасов

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